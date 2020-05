Aplaudido por líderes mundiais como Donald Trump (Estados Unidos da América) ou Jair Bolsonaro (Brasil), a hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina (medicamento contra o paludismo) que é utilizado para para lutar contra doenças autoimunes como o lúpus ou a poliartrite reumatoide. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu uma ordem para que fossem travados todos os testes com este medicamento para descobrir se seria eficaz contra a covid-19.Esta decisão foi baseada num estudo publicado na revista científica Lancet esta sexta-feira que considerou ineficaz ou nefasto o recurso à cloroquina ou aos seus derivados como a hidroxicloroquina contra a covid-19, afirmando mesmo que pessoas tratadas com este medicamento enquanto estavam infetadas com o novo coronavírus estavam a morrer a um ritmo mais acelerado e a sofrer de complicações cardíacas.O Departamento de Saúde Australiano, que durante as últimas semanas procedeu ao armazenamento de milhões de doses deste medicamento, coloca em causa os dados utilizados no estudo publicado na Lancet. Segundo esta autoridade australiana, no estudo que levou à proibição dos estudos sobre os efeitos da hidroxicloroquina em pacientes com covid-19 refere-se a existência de 73 mortes na Austrália até 21 de abril. Mas as autoridades australianas falam em apenas 67 mortes até àquela data, tendo atingido as 71 mortes apenas dois dias depois. Esta discrepância levou as autoridades australianas a desconfiarem dos resultados, avança o jornal The Guardian.As autoridades locais de saúde afirmam também que os números que constam do estudo não correspondem aos dados que têm.A Lancet, em declarações ao jornal britânico, explicou que tinha contactado os autores do estudo para obter esclarecimentos e que tinha recebido uma resposta positiva por parte dos autores, afirmando que iam investigar rapidamente as discrepâncias.Em comunicado, a Surgisphere, empresa responsável por fornecer os dados para o estudo, informou que os dados dos hospitais australianos haviam sido confundidos com os dados de um hospital asiático, mas que esta confusão não alterava os resultados do estudo.A hidroxicloroquina tem uma longa lista de efeitos secundários e o seu uso em pacientes com outras patologias que não aquelas para a qual foi desenvolvido deve ser muito cuidadoso. Entre os piores efeitos secundários, encontram-se os danos que pode provocar na retina e no coração. Qualquer toma tem que ser prevista com acompanhamento médico. É de recordar que Trump tem 73 anos e, em fevereiro de 2019, ultrapassou a marca de índice de massa corporal que o torna obeso.A hidroxicloroquina altera o ritmo cardíaco, o que pode causar insuficiência cardíaca e levar à morte em alguns casos. Na retina, foram detetados danos "permanentes e severos" relacionados com o fármaco.As pessoas com doença hepática também devem ser cuidadosas, visto que a hidroxicloroquina afeta o fígado. Também provoca irritação gástrica e pode reduzir o apetite. Quem toma hidroxicloroquina prescrita, deve fazê-lo durante as refeições ou com um copo de leite para diminuir a indigestão.Quem tem diabetes, pode sofrer hipoglicemia e ficar em perigo de vida.Outros efeitos secundários da hidroxicloroquina são nervosismo, irritabilidade, psicose, pesadelos e pensamentos suicidas. Já na pele, podem surgir irritações, erupções cutâneas e problemas de pigmentação. Também provoca a queda de cabelo.