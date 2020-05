O vice-presidente do Infarmed revelou, em declarações à Antena 1 , que vai suspender os tratamento com hidroxicloroquina nos doentes infetados com covid-19.Nas próximas horas, o Infarmed vai publicar uma recomendação no sentido de que os hospitais deixem de administrar hidroxicloroquina em doentes com o novo coronavírus. O vice-presidente referiu ainda que alguns infeciologistas deixaram de administrar o medicamento, ainda antes da revista The Lancet ter publicado um estudo onde revelava que as taxas de mortalidade são elevadas em doentes com diabetes e doenças coronárias infectados com coronavirus e tratados com este medicamento utilizado no combate a doenças autoimunes como o lúpus ou a poliartrite reumatoide.