Infarmed suspende tratamento com hidroxicloroquina a doentes com covid-19

O Infarmed vai suspender o tratamento com hidroxicloroquina a doentes com covid-19 por "questões de segurança", tornado assim Portugal o quarto País a tomar esta decisão, além de Itália, Bélgica e França."O Infarmed recomenda, por questões de segurança, que não deve ser utilizada a hidroxicloroquina ou a cloroquina até ao pleno esclarecimento e até aos resultados dos diversos estudos publicados quanto ao seu risco", revelou o vice-presidente da entidade reguladora do medicamento, António Faria Vaz, à rádio Antena 1 . A indicação feverá chegar aos hospitais ainda esta quinta-feira.A hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina, um medicamento utilizado para para lutar contra doenças autoimunes como o lúpus ou a poliartrite reumatoide. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde ( OMS ) emitiu uma ordem para que fossem travados todos os testes com este medicamento para descobrir se seria eficaz contra a Covid-19.A decisão foi baseada num estudo publicado na revista científica Lancet que considerou ineficaz ou nefasto o recurso à cloroquina ou aos seus derivados contra a Covid-19, afirmando mesmo que pessoas tratadas com este medicamento enquanto estavam infetadas com o novo coronavírus estavam a morrer a um ritmo mais acelerado e a sofrer de complicações cardíacas.