Hidroxicloroquina e cloroquina aumentam risco de morte em doentes com Covid-19

Os doentes que foram tratados com cloroquina tiveram um aumento de 37% no risco de morte e de 256% no risco de sofrer doenças cardíacas. Misturado com um antibiótico, este risco aumentou em 37% e 301% respetivamente.



"Fomos incapazes de confirmar o benefício da hidroxicloroquina ou da cloroquina, usadas individualmente ou com um antibiótico, em doentes hospitalizados com Covid-19. Cada uma das drogas foi associada à diminuição da sobrevivência em hospital e ao aumento de arritmias", conclui o estudo liderado por Mandeep Mehra, professor da Escola de Medicina de Harvard.



Mehra sublinhou que a utilização destes medicamentos foi baseada na ideia de que "tempos desesperados justificam medidas desesperadas". No entanto, assinala, o método foi "imprudente".



Trump e a hidroxicloroquina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou estar a tomar hidroxicloroquina, medicamento que ainda não recebeu a aprovação dos organismos reguladores no tratamento contra a Covid-19. "Tenho tomado na última semana. Um comprimido por dia e zero sintomas", disse.



Donald Trump tem defendido a utilização deste medicamento contra o novo coronavírus, apesar de especialistas não confirmarem a sua eficácia e de terem referido, por diversas vezes, que o mesmo pode ser perigoso.



Bolsonaro e a cloroquina

Esta quinta-feira, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que sabe "que a cloroquina não tem comprovação científica", mas defendeu que há muitos relatos de médicos sobre pacientes que tomaram o medicamento e se curaram.



Abordando o protocolo divulgado na quarta-feira pelo seu Ministério da Saúde, que autorizou a administração de cloroquina para o tratamento de casos ligeiros de Covid-19 no sistema público de saúde, Bolsonaro comparou a administração do medicamento ao refrigerante Coca-Cola.

"Alguns [pacientes infetados] morrem, claro, não é todo o mundo que vai tomar o remédio e ficar vivo, mas a grande maioria fica", declarou. "Eu tomo Coca-Cola, quem quiser tomar cloroquina, toma".