Infarmed e DGS vão emitir recomendação sobre hidroxicloroquina

Questionada sobre os potenciais riscos do uso de hidroxicloroquina, a diretora-geral da Saúde garantiu que Direção-Geral da Saúde (DGS), o Infarmed e a Agência Europeia de Medicamentos estão a trabalhar em conjunto para avaliar o caso.





a muito breve prazo".



A hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina, um medicamento utilizado para para lutar contra doenças autoimunes como o lúpus ou a poliartrite reumatoide. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu uma ordem para que fossem travados todos os testes com este medicamento para descobrir se seria eficaz contra a Covid-19.



A decisão foi baseada num estudo publicado na revista científica Lancet que considerou ineficaz ou nefasto o recurso à cloroquina ou aos seus derivados contra a Covid-19, afirmando mesmo que pessoas tratadas com este medicamento enquanto estavam infetadas com o novo coronavírus estavam a morrer a um ritmo mais acelerado e a sofrer de complicações cardíacas.

"Estamos a avaliar em que estatuto vai ficar o nosso país. Estamos literalmente a fazer a esta hora essa avaliação", disse Graça Freitas em conferência de imprensa, garantindo que será emitida uma recomendação "