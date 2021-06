EUA: Novo estudo aponta para existência do novo coronavírus em dezembro de 2019

Um novo estudo levado a cabo pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, em inglês) chegou à conclusão de que há a possibilidade de o coronavírus que provoca a covid-19 já estar a circular nos EUA em dezembro de 2019, ou seja, semanas antes do primeiro caso ter sido oficialmente notificado. O relatório foi publicado no jornal científico Clinical Infectious Diseases e dá força aos primeiros estudos que indicavam que o vírus tivesse entrado no país sem ser notado e durante os dois primeiros meses de 2020 se tivesse espalhado, muito antes dos avisos do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC).



O voluntário de um estudo - que não tinha nada a ver com o novo coronavírus - deu sangue, no Illinois, em janeiro de 2020 e acabou a testar positivo para anticorpos do vírus SARS-CoV-2. Tendo em conta que os anticorpos demoram em média 14 dias a desenvolverem-se, isto significa, refere o relatório dos NIH, que o vírus poderia estar a circular "desde pelo menos 24 de dezembro de 2019".



Este e ouros estudos são importantes para traçar uma linha temporal do efeito da pandemia no seu início nos EUA. O primeiro caso confirmado aconteceu só a 20 de janeiro, num doente em Washington, que tinha viajado de Wuhan, cidade chinesa que foi a primeira a identificar um caso positivo de covid-19 e onde se acredita que teve início a pandemia. Este doente tinha tido os primeiros sintomas a 14 de janeiro.