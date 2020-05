Uma das maiores preocupações no combate à covid-19 tem sido o evitar que as unidades de cuidados intensivos fiquem demasiado cheias, para se conseguir dar vazão aos pacientes em cuidados críticos. Mas o internamento numa unidade de cuidados intensivos não é livre de riscos.Vários médicos estão a afirmar que depois de passarem várias semanas na unidade de cuidados intensivos a serem ventilados, os pacientes vão precisar de um acompanhamento médico prolongado a nível físico e psicológico que pode levar meses a estar completo, de acordo com a revista New Scientist. "Vamos ter uma epidemia de pessoas a necessitarem de cuidados de reabilitação depois de terem sobrevivido à covid-19", explica Kathryn Mannix, uma intensivista inglesa."Eles não vão voltar logo bem a casa", explicou Mannix, acrescentando que muitos países já começaram a tratar pacientes que saíram dos cuidados intensivos devido a problemas nos pulmões.Quando uma pessoa é ventilada tem de se colocar um tubo a entrar pela garganta adentro e uma máquina encarrega-se de simular a respiração. Para serem intubadas, as pessoas devem estar sedadas e receber medicamentos que paralisem os músculos. Nesta fase, muitos pacientes começam a sofrer falência de outros órgãos como os rins ou o coração.De acordo com a New Scientist, de todos os infetados com o SARS-CoV-2 que precisaram de ser ventilados, mais de metade acabaram por morrer.Aqueles que sobrevivem, a sedação é levantada lentamente e o caminho é assustador, segundo o médico Brian Cuthbertson, já que a utilização de opióides pode levar a que os pacientes sofram de alucinações e que sintam os mesmos efeitos de ressaca que sentiriam se estivessem a fazer uma cura de adição a heroína. A alucinação mais comum é mesmo a de que o enfermeiro o está a tentar matar.Mesmo depois desta primeira fase de recuperação, a segunda fase é complicada, já que o paciente fica altamente fragilizado fisicamente. Esta fraqueza física advém da pouca utilização de músculos durante o tempo que estiveram a ser ventilados, mas também devido à "quebra do tecido muscular" por estarem doentes.Estas pessoas podem mesmo acordar demasiado frágeis para respirar, tendo de ser retirados lentamente da ventilação. Para este processo pode ter de ser feita uma traqueostomia (uma abertura cirúrgica feita na traqueia na qual colocada uma cânula que ajuda à respiração). Mais tarde estas pessoas começam a ter ajuda para se deslocarem sozinhas, mas pode demorar semanas até que seja possível saírem do hospital. E pode mesmo demorar meses até recuperarem a força total.Este artigo da New Scientist elenca ainda que muitas das pessoas que saem das unidades de cuidados intensivos sofrem, por vezes, problemas de memória e de concentração e uma maior probabilidade de sofrer de depressão, ansiedade, ou outras maleitas do foro psicológico.A recuperação da covid-19 parece ser ainda mais complicada, com os médicos a afirmarem que a ventilação nestes pacientes parece ser ainda mais agressiva para os pulmões. Cuthbertson acredita que esta situação se deve à forma como o novo coronavírus afeta os pacientes. "A vontade de respirarem por si próprios é tão grande que temos de lhes dar ainda mais sedativos", afirma o médico.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.