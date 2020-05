ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de maio de 2020.

Nunca teve medo, nem coragem, confessa. Chama-lhe antes fatalismo nacional – o que tem de ser, é. O escritor conta àque até já driblou o novo coronavírus. Jantou com um vizinho, acabadinho de chegar de umas férias na neve, que dias depois descobriu que tinha Covid-19. Rentes de Carvalho e a mulher testaram negativo.José Rentes de Carvalho acha que as restrições do confinamento são excessivas e que o Governo lhe pode tomar o gosto. Diz que o futuro nos reserva "um mundo de medos e de rigidez."Não. Confiou-se que as pessoas respeitassem o afastamento e respeitaram. O que me assusta é que se for a Portugal, e tiver de atravessar Espanha e França [de carro], tenho pouca confiança de que estejam normais.De que não haja proibições tolas. A pessoa pertencendo a um grupo de risco é olhada como se fosse umtransportador de vírus. Vamos ver o que é que eles vão pensar para eliminar a velhice da população.Valorizar? Não. Como acham que os mais velhos são portadores de um grande risco ou, se tiverem de ir para os cuidados intensivos vão custar mais dinheiro, preferem que fiquemos quietinhos em casa. Mas esse não é o meu caso, não. Se me quiserem fechar [em casa] pela lei, então eu vou já para a cadeia. Se os velhos ficarem quietinhos em casa, não dão trabalho e morrem por si próprios.É desumano e estúpido.