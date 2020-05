Maioria dos infetados por Covid-19 perde olfato ao terceiro dia

Para além de tosse, dificuldade respiratória ou febre, os doentes da Covid-19 podem vir a experienciar falta de olfato. A investigação sobre 103 pacientes na Suíça e conduzida por um investigador da Universidade de Cincinnati, nos EUA, indica que este sintoma surgiu na maioria dos doentes, principalmente ao terceiro dia após o início de sintomas. E a maioria dos infetados experienciou também a perda do palato.

Entre os doentes estudados no hospital Kantonsspital na cidade suíça de Aarau, 61% disse ter sentido a redução ou perda do olfato entre 3 a 4 dias após o início de sintomas. A pesquisa, liderada pelo médico Ahmad Sedaghat, foi publicada na revista científica Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

"Também descobrimos com este estudo que a gravidade da perda de olfato está relacionada com a gravidade de outros sintomas da Covid-19. Em pacientes em que a anósmia era pior, pacientes demonstraram maior dificuldade respiratória e febre e tosse mais grave", afirma Sedaghat no estudo.

A investigação implica também que a perda de olfato pode ser também um sinal de alerta, pois significa que está na "primeira semana do curso da doença e espera-lhe ainda outra semana ou duas pela frente", diz.

Para Sedaghat, um dos tratamentos que está a mostrar progressos na luta contra a Covid-19 é exatamente o remdesivir, medicamento inicialmente criado para tratar o vírus do ébola e que foi aprovado recentemente pelos EUA para aliviar sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus.

"O nosso estudo indica que a perda de olfato pode ser um indicador para pacientes ainda em fases iniciais da doença e que podem vir a desenvolver sintomas mais graves, como dificuldades respiratórias", diz o investigador que alerta que este não é o único sintoma inicial da Covid-19.

O estudo indica tambem que esta perda de olfato é mais comum em pacientes mais jovens e mulheres, enquanto metade dos pacientes observados tinham o nariz entupido e 35% mostravam ter congestão nasal. Estes dados vêm contradizem outros estudos que indicavam que estes sintomas nasais eram raros na Covid-19 e se atribuíam a alergias - e não ao novo coronavírus.

E, embora a perda de olfato não seja um sintoma perigoso, pode vir a ser um importante factor de alerta para a população. "Ninguém vai morrer pela perda do sentido de cheiro e não será esse sintoma que irá matar toda a gente. No entanto, é importante porque nos ajuda a identificar pacientes de Covid-19 em cadeias de transmissão tipicamente assintomáticas, para que não propaguem a doença a outros", conclui Sedaghat.