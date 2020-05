O mundo deve estar sob "vigilância extrema" para impedir uma segunda onda de infeções pelo novo coronavírus . O aviso foi feito por Mike Ryan, diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde ( OMS ), depois de o número de infetados ter acelerado na Alemanha, Coreia do Sul e China. Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, garante que estes países têm sistemas capazes de responder a este aumento. Mas como têm evoluído as infeções pelo novo coronavírus?Esta segunda-feira (11), a chanceler alemã Angela Merkel apelou aos alemães que mantivessem as regras de distanciamento social, depois de os dados disponíveis sugerirem que a Covid-19 está a progredir rapidamente. Merkel fez depender do R, o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada, a reabertura da economia.O R tem que se manter abaixo de um para impedir que o sistema de saúde seja sobrecarregado, avisou Merkel. No entanto, há três dias que o valor está acima de um: esta segunda-feira, fixou-se em 1.07. Isso quer dizer que cada 100 pessoas infetadas passam em média o novo coronavírus a outras 107."O aumento do R torna necessário observar bem de perto os desenvolvimentos dos próximos dias", determinou o Instituto Robert Koch, que divulga os valores da Covid-19 na Alemanha diariamente.No país, há 169.575 pessoas infetadas com o novo coronavírus. 7.417 morreram de Covid-19.Com uma campanha de testes à Covid-19 e um programa de registo dos contactos de cada infetado, a Coreia do Sul conseguiu controlar a Covid-19. No entanto, surgiram agora surtos em discotecas e bares em Seul.Centenas de pessoas podem ter sido infetadas nestes espaços. No domingo, dia 10, registaram-se mais 35 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo que 29 estão ligados a discotecas e bares, mutos deles mais frequentados pela comunidade LGBTQ (lésbica, gay, bissexual, transgénero e queer) da cidade.Num país onde as pessoas LGBTQ são alvo de discriminação – que se traduz na perda de emprego e em serem alvo de discursos de ódio – as autoridades têm maiores dificuldades em encontrar quem frequentou os espaços onde se detetaram os infetados.Mesmo assim, já foram testadas mais de 2.450 pessoas ligadas às discotecas e bares no bairro Itaewon. Porém, são procuradas mais 3 mil.Foi identificado um novo aglomerado de infeções na cidade de Wuhan, onde começou a pandemia do novo coronavírus. Além dos cinco novos casos no mesmo complexo residencial de Wuhan, detetou-se um surto numa cidade, Shulan, perto da fronteira com a Rússia.Em Shulan, surgiram cinco casos relacionados com uma mulher que não tinha qualquer histórico conhecido de viagem ou exposição ao vírus.Entre os dias 10 e 11 de maio, foram descobertos 17 casos de infeção – sete foram oriundos do exterior, e registaram-se na região autónoma da Mongólia Interior.França não foi abordada pela OMS na conferência de imprensa, mas se entre os dias 9 e 10 de maio se registaram mais 312 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, entre 10 e 11 de maio esse valor cresceu para 453.Esta segunda-feira, também se registou um pico na mortalidade, com o número de mortos devido à Covid-19 em 24 horas a aumentar de 70 para 263.Frode Forland, do Instituto Norueguês de Saúde Pública, garante que a reabertura das escolas primárias e creches na Noruega não provocou um aumento de infeções pelo novo coronavírus no país. A 20 de abril, reabriram as creches. A 27, foi a vez das escolas primárias do primeiro ao quarto ano de escolaridade."Até agora não assistimos a que a abertura de creches e escolas tenha tido um efeito negativo na situação das infeções", afirmou Forland. "Se a abertura tivesse um efeito negativo tínhamos começado a ver um aumento de infeções."Nas creches e escolas primárias, as crianças são mantidas em pequenos grupos que não interagem fisicamente uns com os outros, seguindo ainda as regras de distanciamento social e reforçando a higiene.Agora, os liceus e restantes escolas vão reabrir. Esta segunda-feira, a Noruega contabilizava 8.106 casos de infeção pelo novo coronavírus e 224 mortes. No dia 7 de maio, o R mantinha-se em 0.49.