Vírus da Covid-19 foi clonado em laboratório com sucesso

Investigadores da Suíça e Alemanha conseguiram, com sucesso, clonar o novo coronavírus, Sars-CoV-2, a partir de ADN sintético. A descoberta da Universidade de Berna, em conjunto com uma universidade de Berlim, originou múltiplos pedidos de acesso à investigação para o estudo destas amostras, com o objetivo de ajudar no combate à Covid-19 e acelerar o desenvolvimento de uma vacina.

E não foi só sobre o novo coronavírus que a pesquisa se debruçou: foi criada uma plataforma de genomas, o local onde está contida toda a informação genética de um organismo, capaz de reconstruir vários tipos de vírus de ARN, como é o caso do vírus da Covid-19.

A descoberta tinha sido inicialmente anunciada a 21 de fevereiro no portal bioRxiv - que serve de introdução a artigos que ainda não foram revistos por outros investigadores – mas foi agora confirmada na revista Nature, uma das mais conceituadas do ramo científico.

Esta capacidade de reconstruir vírus a partir de partes do seu genoma é o que pode também permitir perceber como o novo coronavírus ataca o organismo humano – e, consequentemente, perceber uma maneira de desenvolver uma vacina contra a Covid-19.

Normalmente, vírus de ARN com grandes genomas são difíceis de replicar, por serem muito grandes e também muito instáveis. Por isso, como alternativo, investigadores suíços e alemães optaram por reconstruir geneticamente vários vírus como o da Covid-19, o Sars-CoV-2, mas também membros da própria família do coronavírus – Coronaviridae, como SARS e MERS – e de outras famílias - Flaviviridae (onde estão incluídos os vírus da hepatite C e dengue) e Paramyxoviridae (onde está incluído o vírus do sarampo, por exemplo).

É importante perceber que um vírus, por si mesmo, não se consegue reproduzir. Precisa de um hóspede - neste caso, o ser humano - para "raptar" as suas células e obrigá-las a replicarem-no. É por isso que o genoma do coronavírus replica-se durante duas semanas, sai do organismo através de gotículas e vai fazer o mesmo processo a outra pessoa.

O que estes cientistas de Berna conseguiram fazer foi replicar pequenas partes do genoma deste coronavírus a partir de ADN feito em laboratório. E colocarem o vírus em células de levedura – usada por ser de fácil manutenção e por ser amplo o conhecimento científico sobre si. Vírus são especialmente difíceis de replicar por serem de pequena dimensão a relação a bactérias e devido à sua rápida mutação. Mas nem isso abrandou os esforços destes investigadores.

O próximo passo passou por replicar ou reproduzir este ARN viral num ambiente controlado e sem a presença de células de levedura. Depois, o mesmo ARN foi introduzido em células de animais, onde foram replicados novos coronavírus sintéticos. E tudo em tempo recorde. "Replicámos o vírus no espaço de uma semana", afirma Volker Thiel, um dos autores do estudo e professor no Instituto de Virologia e Imunologia de Berna.

A plataforma, desenvolvida em Berna com a ajuda de uma equipa em Berlim, já demonstrou resultados e está agora a ser cobiçada por replicar o vírus da Covid-19 e outros de maneira rápida. Investigadores já receberam vários pedidos de empresas e outros investigadores para examinarem os seus potenciais tratamentos contra este coronavírus replicado em laboratório em ambiente controlado de laboratório.