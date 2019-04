Como foi conseguida a primeira imagem de um buraco negro?

É a primeira prova científica visual que comprova o conceito teórico: a fotografia tirada pela Event Horizont Telescope mostra a existência de buracos negros após 13 anos de observações, algo pressuposto por dezenas de cientistas, mas que ainda não tinha nenhuma prova cabal.

Esta realização científica que confirma as previsões da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein e abre novas discussões sobre o estudo do Universo, foi conseguia através da Event Horizon Telescope, "uma colaboração científica mundial em que participam cientistas financiados pela União Europeia", lê-se no boletim informativo da Comissão Europeia sobre a descoberta científica. "A ficção inspira muitas vezes a Ciência e há muito que os buracos negros alimentam os nossos sonhos e a nossa curiosidade. Hoje, graças ao contributo de cientistas europeus, a existência de buracos negros deixou de ser apenas um conceito teórico", comentou Carlos Moedas, Comissário Europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, sobre a descoberta realizada pelo mais "ambicioso programa da UE até à data para manter a União Europeia na vanguarda da investigação e inovação a nível mundial".

Como é que a equipa de cientistas conseguiu captar em imagem estes objetos cósmicos extremamente comprimido, que são constituídos por uma massa imensa num espaço muito reduzido e que afetam de "modo extremo espaço-tempo em redor, deformando-o e sobreaquecendo qualquer matéria que para ele se precipite"? Para possibilitarem a sua observação, o projeto que contou com mais de 200 investigadores da Europa criou uma interligação entre uma série de oito telescópios colocados em vários locais da Terra, estrategicamente situados a altitudes elevadas em locais inóspitos da "Serra Nevada espanhola, de vulcões do Havai e do México, das montanhas do Arizona, do deserto de Atacama, no Chile, e da Antártida", enumera o boletim.

A imagem divulgada esta quarta-feira em seis conferências de imprensa em vários pontos do mundo mostra um buraco negro a 55 milhões de anos-luz da Terra e com uma massa 6500 milhões de vezes maior que a do Sol. Está localizado no centro do objeto Messier 87, uma supergaláxia na constelação da Virgem.

Os cientistas também observaram o superburaco negro Sagitário A, situado no centro da Via Láctea e com 4 milhões de vezes a massa do Sol, localizado a 26 mil anos-luz do nosso planeta.