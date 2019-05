Em 1999, João Magueijo abismou o mundo da Física ao desafiar um dos factos incontestáveis da Teoria da Relatividade Geral de Einstein com a sua Teoria da Velocidade da Luz Variável (VSL). Nesta, o investigador do Imperial College de Londres rejeitava que a velocidade da luz no vácuo fosse constante e apontava que, num passado distante, tenha sido infinitamente superior ao número que hoje conhecemos.

Quase 20 anos depois da divulgação do primeiro artigo científico sobre a VSL, o cientista, agora com 51 anos, mostra-nos os principais desenvolvimentos desde o lançamento do livro original que explica a teoria e os seus bastidores, Mais Rápido Que A Luz – originalmente publicado em 2003 e, mais de quinze anos depois, reeditado pela editora Clube do Autor.

Via email, João Magueijo conta à SÁBADO que a ciência lhe chegou através de um laboratório em casa, entranhou-se por intermédio de um livro de Einstein aos 11 anos e é agora uma obsessão que não lhe sai da cabeça. Ateu assumido, "rebelde com justa causa" em jovem e sem papas na língua em adulto, não coloca de parte a hipótese de voltar a Portugal, mas critica a "enorme" falta de investimento na ciência que existe por cá.

Está fechado numa sala com um crente na teoria criacionista, convicto de que o seu Deus criou o Universo e que os primeiros habitantes da Terra foram Adão e Eva. Como lhe explica o Big Bang?

Sabe, eu não discuto crenças. Cada um que acredite no que quiser. Só acho parvo precisar-se de invocar a (pseudo-) ciência para justificar a fé religiosa, como muita gente faz. Conduz a péssima ciência e pior teologia. Mas acho o mesmo em reverso: parece-me uma pateguice tremenda invocar o Big Bang para justificar ser-se ateu, ou para atacar a religião. Pessoalmente sou ateu por uma questão também de fé: porque acho que Deus faz mal à saúde mental, moral e física das pessoas, a começar por mim (isto será mais antiteísmo que ateísmo, para quem goste de minhoquices).

Por outras palavras, acho igualmente ridículo o criacionismo e o usar-se a ciência para atacar a religião, a la Dawkins [Richard Dawkins, etólogo e escritor britânico]. Estão os dois a cometer erros equivalentes.

Mudando de assunto, tenho a dizer que há gente que olha para a teoria do Big Bang de uma forma quasi-religiosa, equiparando-a a uma "verdade inabalável". Ora, isto é uma afirmação religiosa. Tudo o que é científico é forçosamente uma aproximação e algo incerto, e notar isso sobre o Big Bang é dar-lhe credenciais científicas. Só o Adão e Eva (porque mitos) é que são certezas absolutas.

A Ciência em geral – e a Física e a Cosmologia, em particular – apareceu de maneira natural na sua vida?

Sim, e muito cedo. Primeiro a química, a partir dos 7 ou 8 anos. Tinha um laboratório em casa, abastecido pela Drogaria Azul, em Évora, e até hoje lhes estou grato por fecharem os olhos e venderem tudo (incluindo ácido sulfúrico!!!) a uma criança. No princípio devem ter pensado que eu andava aos "mandados" para gente graúda, mas a partir de certa altura perceberam a marosca e deixaram passar. Outros tempos…

A física mais abstrata chegou aí pelos 11 anos. O ponto de viragem foi quando o meu pai me ofereceu um belo livro de Einstein e Infeld: A Evolução da Física. É um episódio central no meu livro Mais Rápido que a Luz, porque foi o que me criou a atmosfera mental que mais tarde me levou aos trabalhos que fiz (como o conceito de "experiências mentais").

A certa altura estas experiências formativas tiveram forte competição: filosofia, música, etc. Por pouco não enveredei por aí. Acabou por não acontecer, mas ficou-me esse lado humanístico. Acho que sou melhor cientista por isso. A maior parte dos meus colegas parece que têm palas na mente perante tudo o que não seja ciência.

Pertenceu a um movimento trotskista, escreveu para uma revista do grupo Esquerda Revolucionária e foi expulso do Colégio Moderno, onde estudava. Considerava-se um jovem rebelde?

Sim, mas rebelde com justa causa (apesar da "fúria de viver", para completar o trocadilho). Nunca me senti confortável no Portugal em que cresci, que acho não tinha ainda sacudido a mentalidade fascista. Talvez não a tenha ainda ultrapassado hoje, aliás. Estes traumas históricos por vezes precisam de gerações para ficarem resolvidos. As pessoas têm um medo de ser diferentes e de ir contra o sistema que parece de outros tempos.

O que o impediu de prosseguir os seus estudos em Portugal? Como surgiu a oportunidade de ir para Inglaterra?

Na altura pura e simplesmente não havia nada que permitisse continuar os estudos na minha área em Portugal. Nem era uma questão de ser melhor ou pior lá fora: não havia nada cá dentro e ponto. Portanto a escolha era entre desistir da área específica de que gostava, e optar por uma alternativa onde já havia investimento, ou então sair.

Concorri a todos os lugares a que fazia sentido concorrer dentro da Europa e tinham dinheiro para me sustentar (isto deu-se antes da revolução Mariano Gago, que inauguraria uma estação de fartura em Portugal). Na altura isto queria dizer sobretudo a Inglaterra. O meu primeiro ano (mestrado) foi pago pelo Trinity College de Cambridge. O meu doutoramento foi feito em Cambridge e financiado diretamente de Bruxelas (no que à época era visto como uma forma de contornar as burocracias nacionais). Nos anos seguintes fui investigando com dinheiro inglês: Royal Society (que foi um desafogo único), etc. Nunca usei dinheiro português.

A Teoria da Velocidade Variável da Luz não foi bem recebida pela generalidade da comunidade científica por ir de encontro a um dos Postulados da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, que refere a invariância da velocidade da luz no vácuo. "Competir" com Einstein é desafiante ou desgastante?

É o pão nosso de cada dia. É o meu trabalho. Aliás, é mais frequente "competir" com Einstein dentro da minha comunidade de trabalho do que se possa pensar. De certa forma todos nós somos uma tentativa de ir além de Einstein. Claro que propor uma velocidade variável da luz é um bocado mais radical do que o costume, porque põe em causa não só a teoria de Einstein, mas também os alicerces que se esperariam que fossem preservados por tudo o que pudesse vir a superá-la.

De certa forma foi fazer uma tábua rasa de muita coisa. E isso é um desafio, porque é preciso reconstruir muita coisa. Desgastante, não digo. O pior que pode acontecer é estar-se errado ou as coisas não irem a lado nenhum (o que seria ainda pior).

O que o levou a escrever? Os livros de ficção – que, em alguma medida, são biográficos - foram uma maneira de se libertar da ciência ou considera-os uma continuação do seu trabalho?

Tinha dado em doido se não tivesse essa outra faceta. Nunca faço as duas coisas ao mesmo tempo, porque usam partes diferentes do cérebro, e misturar não dá. Mas alternar entre estes dois lados tem sido muito bom: tem-me mantido são.

Mas claro que pode haver continuidade entre elas, isso depende concretamente do que estamos a falar. Escrevi quatro livros muito diferentes. O "Mais Rápido que a Luz" é claramente continuação do meu trabalho como investigador: é uma biografia de uma ideia científica nova, contada ao público geral. "O Grande Inquisidor", sobre um físico italiano que certo dia desapareceu da face da terra, é também uma continuação da minha vida de cientista, na medida em que Ettore Majorana decidiu "exilar-se" do nosso mundo devido a tensões que todos os cientistas sentem.

Depois escrevi dois livros que têm muito pouco que ver com o meu trabalho científico, mas estão ligados ao facto de ter tido de emigrar para o fazer. "Bifes Mal Passados" foram vistos como um ataque aos complexos de superioridade ingleses, mas são na realidade o reverso: um ataque aos complexos de inferioridade das nossas elites nacionais, escrito num momento de grave crise económica. "Olifaque" é uma homenagem aos nossos emigrantes, porque também eu sou um emigrante, uma vez que nunca poderia ter feito o meu trabalho em Portugal. Vilificados pelas nossas elites, estes emigrantes são de facto melhores embaixadores da nossa cultura. Os nossos embaixadores literais são a vergonha última.

O que mudou na Física desde a publicação original de "Mais Rápido que a Luz" até esta reedição? E o que mudou em si enquanto investigador?

Escrevi um posfácio bastante comprido para esta reedição precisamente para descrever parte do que se passou nestes últimos anos (quase vinte). Houve ramificações importantes, tanto teóricas como em termos de testes observacionais e daí as vinte e tal páginas adicionais, que não são de maneira nenhuma exaustivas face ao que se passou, mas dão uma ideia.

Como investigador tenho-me tornado cada vez mais avesso à carneirada. Quando escrevi esse livro ainda dividia o meu tempo entre mainstream e ideias alternativas, como uma espécie de seguro de carreira. E admito que sentia uma certa vulnerabilidade quando era atacado por gente que no fundo simplesmente pecava pela total falta de independência e imaginação. O que não mata engorda: hoje já nem me dou ao trabalho de perder tempo com isso.

O que pensa sobre a primeira imagem de um buraco negro, divulgada pela colaboração da Event Horizon Telescope? Qual foi a sua reação e de que maneira este acontecimento se cruza com o seu trabalho?

É um resultado muito interessante, mas vamos lá desconstruir a histeria mediática do costume: pela natureza da "besta", é impossível provar que aquela "coisa" é de facto um buraco negro, uma vez que nunca lhe veremos o horizonte diretamente (mesmo ignorando complicações, como o buraco negro estar a rodar, etc.). O que acontece é apenas que se torna cada vez mais plausível que certo objeto seja um buraco negro porque deixamos de ver coisas à medida que nos aproximamos do que seria esse horizonte.

É difícil explicar isto, mas o horizonte na realidade não é uma superfície no espaço, mas sim uma folha de luz, ligada ao nosso exterior apenas na temporalidade infinita. Quer dizer, qualquer sinal oriundo das vizinhanças ínfimas do horizonte seria visível no exterior apenas após se passar uma eternidade cá fora.

Paradoxalmente, a única prova "direta" de que algo é um buraco negro, seria através de um efeito quântico que o torna precisamente não-negro: a radiação de Bekenstein-Hawking. Classicamente os buracos negros são negros, mas quanticamente emitem a radiação específica de um corpo quente, com uma temperatura que depende da massa do buraco negro. E esta radiação está muito longe de estar observada em qualquer sistema, incluindo este (que nem seria o melhor candidato para isso).

Tudo isto tem poucas implicações bem estudadas para teorias da velocidade variável da luz, quaisquer que elas sejam. Nos casos mais extremos (desenhados especificamente para terem efeitos a este nível) a velocidade da luz poderia ser infinita (ou zero, no extremo oposto) no tal "horizonte" do buraco negro.

Qual é a sua visão sobre o Brexit?

Entre o apocalipse e a palhaçada. A ser levada a cabo iria tornar a Inglaterra numa colónia americana, na melhor das hipóteses. Era carne com hormonas e modificações genéticas do pequeno-almoço ao jantar. Mas o mais provável é que isto seja fumo sem fogo, e fique tudo na mesma em termos práticos. Os ingleses são peritos em "spin", em deixar tudo na mesma, dando a impressão de que se mudou algo.

O problema real do Brexit é que sem dúvida polarizou o país. Sei de famílias em que as pessoas deixaram de se falar por causa de isso. Há também uma divisão regional, e de gerações em torno do assunto. E sim, expôs a xenofobia bife, a impressão de que Deus lhes brilha cu acima, o neocolonialismo desfasado da realidade, mas acima de tudo evidenciou o facto dessas características tão caricatas não serem generalizadas: serem a imagem de marca de quanto muito metade do país, se calhar nem isso.

Foi para Inglaterra há 30 anos. Admite voltar para Portugal um dia?

Nunca digas desta água não beberei, mas duvido muito. Por muito que barafuste com os "bifes", a Inglaterra tornou-se o meu local de trabalho, e não me vejo a chegar à idade da reforma. Além do que, para ser honesto, não só o meu local de trabalho. A vida em Londres é de "alta-tensão", mas isso torna-se um vício, porque traz também uma energia especial.

Quando era mais novo, ainda pus a hipótese de voltar, quando as coisas correram mal lá fora, mas ficou tudo em águas de bacalhau (que linda expressão portuguesa: junta o cliché alimentar e o metafórico).

Existe interesse pela Ciência em Portugal? Em particular através dos jovens? Há bons trabalhos a serem desenvolvidos ou considera existir falta de investimento?

Há muita gente entusiasmada, em particular jovens, e muitas iniciativas positivas para levar a ciência ao público geral. Não é por aí que o gato vai às filhoses. O problema é o que se passa com a investigação propriamente dita.

Aí é claro que há uma enorme falta de investimento. O facto da grande maioria dos nossos investigadores de ponta terem de sair, e acabarem por ficar lá fora, diz tudo. O facto adicional de que quem regressa na maior parte das vezes acaba por ser absorvido pelo sistema e deixa de produzir é também sintomático. Mas tem havido melhorias, tipicamente em áreas-nicho e em instituições criadas de raiz.

Para quem está fora como eu não é fácil diagnosticar o que está mal, além da falta de investimento financeiro. Excesso de ensino parece-me uma fonte de problemas, tanto para alunos como para professores. Para quê tantas aulas? E como é possível alguém fazer investigação nas horas vagas do ensino. Outra falha óbvia é o medo, o quase pânico, de internacionalizar as nossas instituições. Cria um clima de máfias e melhores-da-rua que não pode ser bom. Abri-las à competição internacional seria um belo antídoto para isso.