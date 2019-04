Revelada a primeira imagem de sempre de um buraco negro

The first ever image of a black hole. Taken by Event Horizon Telescope. #EUFunded . #RealBlackHole . pic.twitter.com/seOgqfkuYL

Durante centenas de anos, astrofísicos pressupuseram a existência de buracos negros no Universo. Agora, a região do espaço da qual nada nem ninguém consegue escapar – nenhuma partícula, nenhuma antipartícula e nem a luz em si - é uma realidade.

Uma imensidão de vazio infinitamente denso, que suga tudo o que se aproxima. A sua notabilidade cresceu com a Teoria da Relatividade Geral de Einstein, que foi comprovada no passado mês de julho de 2018, quando foi utilizado para observação o buraco negro supermassivo mais próximo da Terra (a 26.000 anos-luz de distância), localizado no centro da Via Láctea, e com uma massa de quatro milhões de vezes a massa solar.

O físico alemão sustentava, em 1915, que os buracos negros apresentavam a inevitável consequência de um limite de velocidade de expansão do Universo, pelo menos em teoria. A tese foi criada à volta de como a matéria e a energia se movem pelo espaço de tempo: quanto maior o movimento no espaço, menor o movimento através do tempo – e vice-versa.

A colaboração internacional por detrás deste momento histórico, a Event Horizon Telescope, é um conjunto à escala planetária de oito radiotelescópios terrestres onde estão integradas mais de 200 pessoas e que foi projetado especificamente para capturar imagens de um buraco negro.



O avanço foi ainda publicado numa série de seis artigos publicados de uma edição especial da revista científica The Astrophysical Journal Letters. Ao todo, foram 13 anos de observações, tendo como alvo dois superburacos negros: Sagitário A, situado no centro da Via Láctea e com 4 milhões de vezes a massa do Sol, estando localizado a 26 mil anos-luz do nosso planeta; e Messier 87 (M87), situado na galáxia vizinha da Via Láctea, Virgo A, e a 55 milhões de anos-luz da Terra e com 6,5 mil milhões de vezes a massa do Sol.



A imagem em questão e que se torna um marco na Física é a de Messier 87. "Tirámos a primeira imagem de um buraco negro", afirmou o director do projeto EHT, Sheperd S. Doeleman, do Centro de Astrofísica de Harvard e do Smithsonian.

"Se imergir numa região brilhante, o buraco negro irá criar uma região escura, semelhante a uma sombra - algo que era previsto pela Teoria da Relatividade Geral e que nunca tínhamos visto antes. Esta sombra, causada pela captura de luz pelo buraco e pelas forças gravitacionais, revela bastante sobre a natureza destes objetos e permite-nos medir a massa do buraco negro M87", indicou o diretor do Conselho Científico da EHT, Heino Falcke.

Em outubro do ano passado, a EHT já havia divulgado uma imagem simulada daquela que se creria ser a primeira fotografia de um buraco negro. A mesma não mostra o buraco negro em si - pois a sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar -, vendo-se apenas o que existem além deste horizonte. Mais de 100 anos depois, a Teoria da Relatividade de Einstein poderá agora permitir uma medição precisa do tamanho e do formato destes dois buracos negros.

Na sede da Comissão Europeia, e em simultâneo com conferências de imprensa noutros pontos do globo - Estados Unidos, Japão, Chile, Xangai e Taipé -, coube ao comissário europeu Carlos Moedas, titular da pasta da Investigação, Ciência e Inovação, apresentar, juntamente com vários cientistas, o que foi classificado com "uma descoberta científica de primeira grandeza", que constitui "uma prova visual da existência de buracos negros", até agora sempre representados por simulações.