Primeira imagem de um buraco negro é divulgada esta quarta-feira

Durante centenas de anos, astrofísicos pressupuseram a existência de buracos negros no Universo. A sua presença é prevista pelas teorias da gravidade de Newton e Einstein e esta quarta-feira pode tornar-se uma realidade. A colaboração internacional do Event Horizon Telescope (EHT) irá divulgar, na Bélgica, a primeira imagem de sempre sobre a região do espaço da qual nada nem ninguém consegue escapar – nenhuma partícula, nenhuma antipartícula e nem a luz em si.

Uma imensidão de vazio infinitamente denso, que suga tudo o que se aproxima. A sua notabilidade cresceu com a Teoria da Relatividade Geral de Einstein, que foi comprovada no passado mês de julho de 2018, quando foi utilizado para observação o buraco negro supermassivo mais próximo da Terra (a 26.000 anos-luz de distância), localizado no centro da Via Láctea, e com uma massa de quatro milhões de vezes a massa solar.

O físico alemão sustentava, em 1915, que os buracos negros apresentavam a inevitável consequência de um limite de velocidade de expansão do Universo, pelo menos em teoria. A tese foi criada à volta de como a matéria e a energia se movem pelo espaço de tempo: quanto maior o movimento no espaço, menor o movimento através do tempo – e vice-versa.

Na colaboração que irá anunciar a primeira fotografia de sempre de um buraco negro, estão integradas mais de 200 pessoas e teve como alvo dois superburacos negros. O primeiro, Sagitário A, está situado no centro da Via Láctea e tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, ficando localizado a 26 mil anos-luz do nosso planeta. O segundo, M87, está na galáxia vizinha da Via Láctea, Virgo A, e tem 3,5 mil milhões de vezes a massa do Sol, situando-se a 54 milhões de anos-luz da Terra.

Em outubro do ano passado, a EHT divulgou uma imagem simulada daquela que se creria ser a primeira fotografia de um buraco negro. A mesma não mostra o buraco negro em si - pois a sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar -, vendo-se apenas o que existem além deste horizonte. Mais de 100 anos depois, a Teoria da Relatividade de Einstein poderá agora permitir uma medição precisa do tamanho e do formato destes dois buracos negros.