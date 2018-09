Arqueólogos a trabalhar a zona delta do rio Nilo encontraram vestígios de uma antiga aldeia que acreditam ser pré-faraónica, segundo um comunicado do Ministério das Antiguidades do Egipto. O local neolítico foi descoberto na região de Tell el-Samara, a cerca de 140 quilómetros a norte do Cairo, capital do país.

O líder da equipa, Frederic Gio, explicou ao media locais que encontraram silos com ossos de animais e comida, como indícios de vegetais, o que sugere que terá havido humanos a habitar a zona possivelmente durante o ano 5.000 a.C. – cerca de 2.500 antes da construção das pirâmides de Gizé. Os ossos de animais poderão significar ainda que a população da região tinha a prática da caça.

Esta descoberta junta-se às últimas anunciadas pelo governo do Egipto, depois de em Fevereiro deste ano uma equipa de egiptólogos e arqueólogos egípcios e alemães terem encontrado um cemitério perto da cidade de Minya, que continha mais de 100 estátuas e oito túmulos. Também foram encontrados uma espécie de sítio de preparação de mumificações perto da necrópole de Saqqara na Gizé e um túmulo com 4,400 anos.

O Egipto tem tentado promover o turismo no país, bastante enfraquecido desde a revolta popular de 2011.