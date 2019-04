Pela primeira vez na história da televisão, será transmitido em direto a abertura de um sarcófago com quase três mil anos com uma múmia no seu interior. A emissão está marcada para este domingo no Discovery Channel durante o programa Expedition Unknow, apresentado por Josh Gates, a partir do local de escavações arqueológicas perto de Minya, no sul do Cairo, Egito.

No episódio intitulado "Egypt Live" exibido à meia-noite será mostrado o sarcófago de pedra calcária descoberto em fevereiro de 2018, mas que só agora será aberto, pelo que não se sabe o que poderá estar no seu interior para além da múmia. Este, porém, não será transmitido para já no canal português, mas que deverá ir para o ar numa altura a definir, disse fonte do canal ao Observador.

O local das escavações está a ganhar relevância, uma vez que têm sido feitas descobertas com interesse arqueológico nos últimos anos, segundo contou Josh Gates à rádio norte-americana WBUR. "Há muitas pessoas enterradas debaixo destas câmaras. Muitas pessoas da elite e da nobreza, sacerdotes", explicou. "Por isso, é um local fascinante para ter uma imagem deste período da história egípcia", que está inserido numa rede de galerias que conduzem a várias câmaras funerárias que contêm 40 múmias de nobres egípcios.

A múmia, pertencente aos 3 mil anos de história do Antigo Egito, durante os quais foram produzidas 70 milhões de múmias, deverá ser um membro da alta sociedade egípcia da altura. Mas haverá sempre o elemento surpresa da emissão em direto, relembra Gates.

"Penso que temos uma expectativa real de encontrar relíquias e artefactos muito interessantes lá em baixo", realça o apresentador, tendo em conta que os antigos egípcios acreditavam que todos os órgãos do corpo tinham de ser removidos para o morto chegar à vida após a morte, com exceção do coração que seria pesado no julgamento dos mortos pelos deuses Anúbis e Maat, e que os defuntos precisavam de "se relacionar com o mundo mortal e, por isso, além de serem mumificados, levavam frequentemente muitos objetos pessoais com eles para o túmulo".