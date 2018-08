Pela primeira vez, uma sonda irá aproximar-se do Sol, num projecto liderado pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA). A sonda ainda está a ser construída, mas será lançada no dia 11 de Agosto.

Deram-lhe o nome Parker e, para se proteger do imenso calor emitido pela atmosfera desta estrela, vai possuir um escudo térmico com uma base de compósito de carbono que lhe permitirá resistir a temperaturas até 1400 graus Celcius.

"É uma missão perigosa, mas poderá ser muito gratificante. A sonda Parker, ao atravessar a coroa solar, vai-nos permitir perceber fenómenos como o vento solar, erupções solares e ejecções de massa coronal. Podemos aprender muitas coisas neste ambiente infernal", explicou Jeremy Wilks, jornalista de ciência, citado na Euro News.

Os cientistas da agência espacial desejam saber porque é que o plasma que envolve o sol, conhecido como coroa solar, pode ser mais quente do que a própria estrela.

O jornalista acrescentou: "Vamos usar a sonda solar para recolher amostras dos campos magnéticos da coroa solar. Assim, poderemos prever melhor a actividade solar. A missão terá a ajuda do satélite artificial Solo, da Agência Espacial Europeia, que vai voar a uma distância maior do Sol para captar imagens com outros instrumentos".