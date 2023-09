Como agendar a vacina contra a gripe e a COVID-19?

A Campanha de Vacinação Sazonal do Outono-Inverno 2023-2024 contra a gripe e a covid-19 arranca esta sexta-feira e, segundo a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), o objetivo é vacinar 2,5 milhões de pessoas nas próximas oito a dez semanas. As vacinas serão administradas em 3.500 pontos de vacinação: 2.500 farmácias e mil centros de saúde.







"Cerca de 2 milhões de pessoas, todos os que têm 60 anos de idade ou mais, poderão dirigir-se livremente às farmácias comunitárias. Os restantes utentes, com indicação para vacinação, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), serão convocados pelos respetivos centros de saúde do SNS onde estão inscritos", indica a DE-SNS.Entre os grupos com indicação para serem vacinados encontram-se mulheres grávidas, residentes em instituições incluindo ERPI (estruturas residenciais para pessoas idosas), utentes de Serviço de Apoio Domiciliário e Doentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), reclusos em estabelecimentos prisionais, pessoas com mais de 6 meses de idade com determinadas patologias de risco, e profissionais de saúde, indica a norma da DGS acerca da vacinação.Para agendar a vacinação, basta ir à farmácia ou recorrer à plataforma de agendamento online , sem custos."Foi efetuado um planeamento rigoroso, trabalhadas múltiplas dimensões, desde as questões legais, técnicas, económicas, de organização, de formação, logísticas, sistemas de informação, até às políticas de comunicação, integradas numa estratégia coerente, que visa centrar a resposta no utente, aumentando as respostas e melhorando o acesso", explica o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, citado no comunicado. "A população elegível poderá, este ano, vacinar-se num local ainda mais próximo de casa, em horários alargados, num ambiente seguro e de confiança. Todo o processo proporciona aos cidadãos maior comodidade, acessibilidade e conveniência."Os vírus a circular nesta época gripal são diferentes dos anteriores mas as vacinas foram atualizadas.A possibilidade de vacinação na farmácia foi alvo de críticas por parte do Sindicato de Enfermeiros Portugueses (SEP), que apontou para os gastos que podem ascender aos 11,5 milhões de euros: cada vacina dada numa farmácia custará €2,5 ao SNS."As farmácias comunitárias estão preparadas e empenhadas em garantir que é alcançado o objetivo de vacinar dois milhões de pessoas contra a gripe e a COVID-19, funcionando como braços do SNS nesta campanha, em todo o país", refere Ema Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias, citada no comunicado enviado às redações. "Uma maior intervenção das farmácias e dos farmacêuticos comunitários na jornada de saúde das pessoas, num trabalho colaborativo com as diversas entidades do setor da saúde, vem facilitar o acesso a cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida e a saúde da população. Todos queremos uma Saúde mais próxima, e medidas centradas em benefícios para as pessoas, e disso são exemplos, a recente integração das farmácias na campanha de vacinação sazonal do SNS, a renovação terapêutica nas farmácias e a dispensa de medicação hospitalar em proximidade."