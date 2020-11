Veganos têm maior risco de sofrer fracturas ósseas, indica estudo

Os perigos da moda do veganismo Aos 14 anos, M. decidiu que ia deixar de comer carne, peixe, ovos, leite e os seus derivados de um dia para o outro. Queria fazer parte da mudança que considerava necessária para combater as alterações climáticas e os pais não a contrariaram.

As pessoas que não comem carne, em particular os veganos, têm um maior risco de sofrer fracturas ósseas no geral ou em determinados locais do corpo, especialmente na anca. Esta é a conclusão de um estudo liderado por uma investigadora da Universidade de Oxford, cujo objetivo era estudar a relação entre as dietas e as fracturas ósseas registadas entre vegetarianos e vegan.O estudo, publicado no jornal BMC Medicine , salienta que é necessária mais investigação. Contudo, adianta que os vegetarianos apresentaram menor densidade óssea que os não-vegetarianos.Esta investigação foi realizada a partir dos inquiridos no EPIC-Oxford, cujo intuito é estudar o cancro e a nutrição. Os 55 mil participantes foram inquiridos entre 1993 e 2001 e, em 2010, foi feita uma atualização. Em 2010, os inquiridos foram categorizados por dieta.Em 2016, tinham sido registadas 3.941 fracturas ósseas.Comparando com quem come carne, os veganos que acusaram pouca ingestão de cálcio e proteína tinham 43% maior risco de fracturas em qualquer parte do corpo, bem como nas ancas, pernas e vértebras.Já entre os vegetarianos e os pescetarianos (que acrescentam peixe a uma dieta vegetariana), ocorre um maior risco de sofrer fracturas na anca do que entre quem come carne. O risco reduz-se ao ajustar-se à ingestão de suplementos de cálcio ou proteína e ao índice de massa corporal (IMC).Segundo a CNN, o estudo apresenta algumas limitações visto que a maioria dos participantes são caucasianos europeus e mulheres, pelo que não se pode generalizar as conclusões a outras populações. Além disso, não foram recolhidos dados objetivos sobre a suplementação de cálcio ou sobre o que causou as fracturas ósseas. O consumo de nutrientes também era registado pelos participantes no estudo, não sendo medido de forma objetiva.O estudo indica ainda que os veganos e vegetarianos tendem a ter um IMC menor, o que está associado com fracturas em algumas zonas do corpo devido a um menor amortecimento em caso de queda.