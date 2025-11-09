Botulismo em bebés leva autoridades americanas a recolher fórmula infantil

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

As autoridades estaduais e federais norte-americanas estão a investigar 13 casos de botulismo em 10 estados. Em causa parece estar o consumo de fórmula infantil (leite artificial) que já está a ser retirado do mercado.



Fórmula infantil retirada nos EUA devido a casos de botulismo em bebés AP Photo/Eric Gay, File

A empresa ByHeart Inc. começou já a recolher dois lotes da Whole Mutrition Infant Formula, segundo anunciou a Food and Drug Administration (FDA, a agência federal reguladora dos alimentos e medicamentos, nos EUA). Todas as crianças acabaram internadas depois de consumirem dois lotes deste produto.

Os casos registaram-se no Arizona, Califórnia, Illinois, Minnesota, Nova Jérsia, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Texas e Washington. A FDA anunciou que está a investigar como é que a contaminação aconteceu e se poderá ter afetado outros produtos.

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês aconselha a lavar bem todos os objetos e superfícies que estiveram em contacto com esta fórmula e a contactar as autoridades de saúde, caso algum bebé ou criança tenha ingerido o mesmo e apresente falta de apetite, perda de controlo da cabeça, dificuldades a engolir ou diminuição da expressão facial.

O botulismo é uma doença rara causada por uma bactéria que produz toxinas no intestino grosso e os sintomas relacionados podem demorar a aparecer. O agravar dos sintomas pode levar a um quadro de paralisia dos músculos, com insuficiência respiratória e eventualmente a morte. A toxina botulínica é considerada a mais letal produzida por uma bactéria.