Botulismo em bebés leva autoridades americanas a recolher fórmula infantil

Registaram-se 13 casos em 10 estados norte-americanos.
As autoridades estaduais e federais norte-americanas estão a investigar 13 casos de botulismo em 10 estados. Em causa parece estar o consumo de fórmula infantil (leite artificial) que já está a ser retirado do mercado.
Fórmula infantil retirada nos EUA devido a casos de botulismo em bebésAP Photo/Eric Gay, File
A empresa ByHeart Inc. começou já a recolher dois lotes da Whole Mutrition Infant Formula, segundo anunciou a Food and Drug Administration (FDA, a agência federal reguladora dos alimentos e medicamentos, nos EUA). Todas as crianças acabaram internadas depois de consumirem dois lotes deste produto.
Os casos registaram-se no Arizona, Califórnia, Illinois, Minnesota, Nova Jérsia, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Texas e Washington. A FDA anunciou que está a investigar como é que a contaminação aconteceu e se poderá ter afetado outros produtos.
O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês aconselha a lavar bem todos os objetos e superfícies que estiveram em contacto com esta fórmula e a contactar as autoridades de saúde, caso algum bebé ou criança tenha ingerido o mesmo e apresente falta de apetite, perda de controlo da cabeça, dificuldades a engolir ou diminuição da expressão facial.
O botulismo é uma doença rara causada por uma bactéria que produz toxinas no intestino grosso e os sintomas relacionados podem demorar a aparecer. O agravar dos sintomas pode levar a um quadro de paralisia dos músculos, com insuficiência respiratória e eventualmente a morte. A toxina botulínica é considerada a mais letal produzida por uma bactéria.
