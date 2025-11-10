Mais de 30.000 crianças imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório num mês e meio

A Direção-Geral da Saúde pretende proteger contra a infeção cerca de 68 mil crianças.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Mais de 30.000 crianças foram imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório no primeiro mês e meio da campanha de vacinação, anunciou hoje a DGS, considerando este resultado "um passo importante" na proteção contra formas graves da doença.



Mais de 30.000 crianças imunizadas contra o Vírus Sincicial Respiratório em Portugal Continental Nuno Alfarrobinha/Cofina Media

"Com este número de crianças já imunizadas aproximamo-nos do objetivo inicial de proteger contra a infeção pelo VSR [Vírus Sincicial Respiratório] cerca de 68 mil crianças elegíveis, até 31 de março de 2026", salienta a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Desde o início da Campanha de Imunização Contra o VSR 2025/2026, em 16 de setembro de 2025, foram imunizadas mais de 30.000 crianças em Portugal Continental.

"Este resultado representa um passo importante na proteção dos mais novos contra a doença grave associada ao VSR, cuja época de maior circulação se prevê iniciar em breve", realça a autoridade de saúde.

A DGS recorda que a vacinação constitui a forma mais eficaz de prevenir complicações e internamentos, contribuindo para redução do impacto desta infeção na procura por cuidados de saúde e para um inverno com mais saúde.

A campanha engloba a imunização em maternidades dos setores público, privado e social, para as crianças nascidas entre 16 de setembro de 2025 e 31 de março de 2026, e nas instituições do SNS para as crianças nascidas entre 1 de junho de 2025 e 15 de setembro de 2025, e crianças com fatores de risco definidos.

A infeção por VSR ocorre, com maior incidência, nos meses de outono e inverno, altura em que circulam, simultaneamente, outros vírus respiratórios e gastrointestinais, podendo levar ao desenvolvimento de doença grave e hospitalização em crianças pequenas, prematuros e em crianças com fatores de risco acrescido.

Na Campanha de Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) 2024/2025 foram imunizadas 86% das crianças elegíveis.