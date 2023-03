Detetados 67 casos de botulismo na Europa devido a operações para perder peso

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foram registados pelo menos 67 casos de botulismo na Europa ligados a intervenções médicas para ajudar a perder peso realizadas em hospitais na Turquia, revelou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC). Entre os pacientes alguns tiveram de ser internados nos cuidados intensivos.







Cama de hospital

Tópicos Europa Turquia ECDC

De acordo com o ECDC, entre o final de fevereiro e março foram identificados casos na Turquia (53), Alemanha (doze), Áustria (um) e Suíça (um). "Entre os 67 casos com informação disponível, 60 casos estão ligados a um hospital privado em Istambul, enquanto três casos estão ligados a um hospital privado em Izmir, na Turquia", informa o comunicado. A situação clínica dos pacientes varia entre os casos ligeiros e os mais graves, sendo que há doentes nos cuidados intensivos.Os casos de botulismo - doença causada pela bactéria costridium botulinum e que liberta substâncias tóxicas para o sistema nervoso, provocando paralisia dos músculos, insuficiência respiratória e eventualmente morte - estão ligados a uma injeção de uma substância chamada neurotoxina botulínica (conhecida pelo uso no botox) e que tinham como fim perder peso. Segundo as autoridades turcas a investigar os casos, os produtos com a neurotoxina botulínica não estavam aprovados para o tratamento de obesidade através de uma injecção intragástrica.As licenças dos departamentos hospitalares ligados aos casos foram encerrados.O ECDC lançou um aviso para quem se tiver deslocado para Istambul e Izmir para fazer o tratamento contra a obesidade entre 22 de fevereiro e 1 de março procure ajuda médica caso experiencie sintomas como fraqueza ou dificuldades respiratórias.