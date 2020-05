Sentia uma moleza, tentava manter os olhos abertos, mas, sem se aperceber, já os tinha fechado e adormecido. Acontecia-lhe em várias circunstâncias, mas, sobretudo, quando conduzia. Por três vezes ia correndo muito mal. "Houve um dia em que vinha com a minha filha, o meu neto e um vizinho no banco de trás. Estávamos a conversar e não dei por nada. Já estava a atravessar a estrada quando ela me despertou, estávamos à beira de uma ribanceira", conta à SÁBADO.





Lucinda Mesquita, 65 anos, sofre de síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), uma condição caracterizada por paragens respiratórias que se repetem várias vezes ao longo da noite e que originam diminuição dos níveis de oxigénio no sangue. "Isto leva a uma má qualidade do sono, que se pode traduzir em hipersonolência durante o dia", explica Paula Pinto, coordenadora da Unidade do Sono e Ventilação Não Invasiva do serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte.Este sintoma representa um dos principais fatores de risco para acidentes de viação – estima-se que a sonolência diurna seja responsável por 10 a 30% de todos os acidentes de viação e também a principal causa de acidentes fatais. Doentes como Lucinda, mas que não estejam diagnosticados e tratados, têm três vezes mais probabilidade de ter um acidente de viação.Durante 15 anos, a comerciante, que trabalha em feiras, não soube o que tinha e conviveu com estes sintomas. Houve mesmo uma vez que foi contra uma parede de terra, na berma da estrada, quando seguia com o seu pai. "Ele vinha a falar comigo, mas eu já estava sonâmbula", recorda. Felizmente, ninguém se magoou.No início, ainda antes de fazer 40 anos, começou por sentir um cansaço extremo. Já saía da cama cansada e tinha bastantes dores de cabeça. "Eram muito intensas, parecia que o sangue não me chegava ao cérebro", descreve a sensação. Quando terminava de comer, sentia logo necessidade de deitar a cabeça em cima da mesa.Como também é hipertensa achou que podia ter a ver com isso. Também chegou a ser seguida pela neurologia e a tomar calmantes, por causa de problema de saúde grave de uma pessoa próxima da família. Pensava-se que pudesse ter a ver com o stress, ou mesmo ser uma depressão. Chegou ao ponto de evitar conduzir, para não se pôr em risco a si, nem aos outros.Trabalhava em duas feiras e deixou uma por causa desta condição. "O meu marido e filha iam para Espinho e eu, para Guimarães. Deixei de ir para não conduzir sozinha", diz. Até os 13 quilómetros que fazia da sua aldeia, Borba da Montanha, até Fafe, eram um suplício: parava várias vezes para lavar a cara e, mesmo assim, quando entrava no carro sentia-se logo sonolenta.De noite, enquanto dormia, não se apercebia que lhe faltava o ar. Só se lembra de acordar uma vez aflita e ofegante. Mas ressonava bastante. Na verdade, faltava-lhe o ar muitas vezes: tinha cerca de 32 apneias por hora. Parava mesmo de respirar. Foi há precisamente um ano, a 29 de abril de 2019, que fez o exame que lhe trouxe o diagnóstico.Estava há mais de um ano à espera de ser chamada pelo Hospital de Guimarães, mas, como nunca aconteceu, decidiu fazer o exame numa clínica privada. Pagou 200 euros pela polissonografia – que consiste na monitorização do sono realizada durante uma noite, e que permite avaliar a gravidade da doença.Os resultados foram inequívocos: o exame registou 191 apneias por noite, 34 das mais graves, e a confirmação do diagnóstico de SAOS grave. A partir de então começou a dormir com um aparelho médico de pressão positiva contínua nas vias aéreas (o CPAP). É basicamente uma máscara que a ajuda a respirar durante a noite. "Se não dormir com ela, voltam logo as dores de cabeça", diz.Lucinda Mesquita tem alguns fatores de risco que contribuíram para o desenvolvimento da doença, como o excesso de peso. "Cerca de 70% das pessoas que sofrem deste distúrbio respiratório são obesos. O aumento de 6kg/m2 no índice de massa corporal condiciona um risco quatro vezes maior de desenvolver apneia obstrutiva do sono", diz a especialista Paula Pinto.Essa é a razão pela qual tem aumentado a prevalência desta doença na população – porque se tem verificado também uma maior prevalência de obesidade. A SAOS não tratada pode originar graves complicações cardiovasculares, como hipertensão, enfarte do miocárdio e arritmias. A diabetes também é frequente nestes doentes.A pneumologista Paula Pinto alerta para os sinais de alerta da doença como o ressonar muito intenso, pausas respiratórias durante a noite, sensação de sono não reparador, alterações de concentração, atenção e memória e hipersonolência durante as atividades diárias.Para Lucinda Mesquita, estes sintomas são uma recordação que prefere não lembrar. Estava em risco de morrer subitamente durante a noite, sem dar conta. Agora já tem distanciamento para recordar o assunto com leveza. "O meu marido também se queixava, coitado. Agora diz que dorme melhor porque já não me ouve", conta, divertida.