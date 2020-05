Como é que o sabão ou o detergente destroem o coronavírus? Já todos vimos aqueles vídeos que nos relembram da importância de lavar as mãos numa altura em que o novo coronavírus parece chegar às extremidades mais escondidas dos nossos dedos ou punho. O lema é verdadeiro mas os vídeos nada nos dizem sobre como um desinfetante destrói os vírus da Covid-19 ou nos protege.

Covid-19: Restaurantes voltam esta segunda a abrir portas mas com restrições Os restaurantes, cafés e pastelarias, que até aqui podiam funcionar apenas em 'take-away' ou com entregas, reabrem hoje portas, podendo servir os clientes no interior dos espaços, com normas de segurança e lotação máxima reduzida a metade.

Num relatório, a Organização Mundial de Saúde ( OMS ) detalha que, apesar de ainda não existir uma ligação conclusiva sobre a transmissão do novo coronavírus através de superfícies contaminadas, é melhor prevenir que remediar. Porquê? Devido à existência de superfícies contaminadas em ambientes onde são realizados cuidados de saúde e "experiências com contaminação de superfícies ligada à subsequente infeção por transmissão em outros coronavírus".O relatório, datado de 14 de maio, indica que o SARS-CoV-2 (o novo coronavírus responsável pela Covid-19) está rodeado por uma camada de gordura, o que o torna mais susceptível a desinfetantes - que destroem essa camada - quando comparado com outros vírus como rotavírus, norovírus e poliovírus.Apesar de as fómites (objectos ou materiais que podem alojar um agente infeccioso e permitir a sua transmissão) e superfícies contaminadas ainda terem que ser ligadas de maneira conclusiva à transmissão do SARS-CoV-2, o que se sabe sobre superfícies contaminadas e outros coronavírus levaram a OMS a recomendar a desinfeção e limpeza de superfícies para limitar o potencial de tramsisão via fómite do SARS-CoV-2, seja em ambientes de saúde ou outros.Por isso, recomenda-se a limpeza e desinfeção, em locais onde são aplicados cuidados de saúde, de superfícies de mobiliário e outros objetos como mesas, cadeiras, paredes, interruptores e periféricos de computador, bem como os equipamentos que contactam com a pele. Esses são limpos frequentemente com água e detergente, a que se segue a aplicação de um desinfetante.Já noutros locais, os desinfetantes devem ser aplicados em superfícies muito sujeitas ao toque como mobiliário e balcões, corrimões, bem como chão e paredes. Os desinfetantes devem ser aplicados em locais públicos onde o risco de contaminação é desconhecido, como alojamentos, ginásios, escritórios, restaurantes bem como em casas e outros locais onde estejam pessoas com infeção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus.No interior, não se recomenda a fumigação ou aplicação de sprays - mas sim a aplicação manual. O mesmo no exterior, onde pulverizar ou fumigar desinfetante é perigoso para as pessoas e não é eficaz.