As crianças pequenas têm muitas vezes dificuldade em adormecer sem a presença dos pais. Por vezes, mesmo quando os pais os conseguem adormecer e deixar os filhos na cama deles, as crianças acordam no meio da noite a exigir o regresso à cama dos progenitores.

Por que é que isto acontece? Está ligado a hábitos aprendidos quando as crianças são bebés. Mas há forma de alterá-los. A pediatra Nádia Pereira, do Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas, e que integra a equipa multidisciplinar da Consulta de Sono Pediátrica explicou à SÁBADO como.

Quantas horas devem as crianças até aos 6 anos dormir?

Existem recomendações recentes sobre o número de horas de sono aconselhado para cada grupo etário: entre os 4 e os 12 meses de idade as crianças deverão dormir cerca de 12 a 16 horas diárias, entre os 12 meses e os 2 anos 11 a 14 horas por dia, e entre os 3 e os 5 anos 10 a 13h por dia. Nesta faixa etária, este número de horas diárias inclui naturalmente o período da sesta. Importa referir que existe alguma variabilidade individual, e que algumas vezes não são cumpridas sem haver significado patológico.

Qual é a faixa etária entre as crianças com mais problemas de sono?

Os problemas de sono podem surgir ao longo de toda a infância, sendo talvez mais frequentes nas crianças em idade pré-escolar. O tipo de perturbação de sono é que varia de acordo com o grupo etário, sendo que na idade pré-escolar e escolar a insónia de causa comportamental assume maior relevância, e na adolescência são mais comuns as perturbações do ritmo circadiano, nomeadamente a perturbação por atraso de fase.

Em que situações é que os pais devem recorrer a ajuda médica?

Existem diversas perturbações de sono que podem justificar uma avaliação médica, nomeadamente as parassónias (terrores noturnos, sonambulismo), o Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono, e as perturbações do ritmo circadiano. No grupo das insónias comportamentais, mais frequentes em crianças em idade pré-escolar, seria importante obter aconselhamento médico quando surgem sinais de privação de sono na criança ou nos pais. Muitas das vezes medidas simples de higiene de sono são suficientes para melhorar a qualidade de sono de toda a família.

O que causa os problemas de sono das crianças até aos 6 anos?

A perturbação de sono mais frequente neste grupo etário, é a insónia comportamental ou por hábitos incorretos. Geralmente são crianças que sempre precisaram de ajuda dos pais para adormecer, e que mantêm vários despertares noturnos, necessitando da presença dos pais para readormecer. Muitas vezes não se consegue identificar uma causa, mas sabemos que os bebés que sempre adormeceram com ajuda - seja embalados no colo, enquanto mamam ou são alimentados com biberão - têm maior risco de ter uma perturbação do sono deste tipo.

Quais são os tratamentos disponíveis?

Depende um pouco do tipo de perturbação do sono, do impacto familiar e da motivação dos pais para a mudança do comportamento. Mas passa essencialmente pelo ensino de hábitos de sono diferentes, que nem sempre são bem aceites pela família. Para as insónias comportamentais existem vários métodos descritos, uns mais moderados que outros, mas com um princípio comum que é a autonomia e segurança no momento do adormecer. Em alguns casos selecionados poderá ponderar-se a terapêutica farmacológica, mas serão certamente uma minoria.

Que maus hábitos podem provocar problemas de sono?

Não podemos chamar "maus hábitos", mas existem comportamentos que repetidos do mesmo modo diariamente se transformam em aprendizagens. Ou seja, se o bebé sempre foi habituado a adormecer enquanto segurava a mão da mãe, ou do pai, é um bebé que tem maior risco de, mesmo quando já têm a capacidade biológica de fazer um período de sono noturno de 10-12h, reclamar pela mão da mãe a cada despertar fisiológico que tiver durante a noite. Deste modo, é muito importante estimular a autonomia da criança no momento do adormecer de modo a que tenha a capacidade de readormecer sozinha nos despertares fisiológicos noturnos, e estabelecer associações ao sono que sejam independentes da presença dos pais. Os objetos de transição são um exemplo de uma associação externa ao sono que funciona bem em crianças mais pequenas.

Qual é o peso dos ecrãs – telemóveis, tablets, televisão – nas dificuldades do sono?

Sabemos que a luz emitida pelos ecrãs, principalmente se estiverem perto da face, pode ter um efeito supressor da hormona do sono, a melatonina. Isto pode ser responsável por atraso da sensação de sono se, perto da hora que seria habitual adormecer, houver exposição a este tipo de ecrãs. Este efeito é mais notório nos adolescentes que, naturalmente já poderão ter um atraso do seu relógio biológico, acentuando a tendência para adormecer cada vez mais tarde.

As atividades físicas – ginástica, natação, futebol – realizadas depois das 19h podem afetar o sono?

Exercício físico vigoroso, bem como atividades muitos estimulantes poucas horas antes da hora de dormir, podem dificultar de facto o adormecer.

A ansiedade dos pais pode influenciar a dificuldade do sono dos filhos?

É difícil estabelecer uma relação entre a ansiedade familiar e os problemas de sono na infância. O que sabemos é que para dormirmos bem precisamos de nos sentir seguros, e na infância a segurança no momento de dormir é sem dúvida fundamental e tem de ser transmitida pelos cuidadores. Pais confiantes e seguros, capazes de estabelecer regras claras e de as transmitir com tranquilidade e coerência, naturalmente estão a educar filhos mais seguros e com menor probabilidade de terem problemas de sono.

Quais são os efeitos da insónia infantil no desenvolvimento das crianças?

Os efeitos da privação de sono dependem do grupo etário da criança e do seu grau de desenvolvimento. No bebé e na criança em idade pré-escolar o mais frequente é surgirem sintomas de irritabilidade, choro frequente, maior dependência do cuidador. Na criança em idade escolar já são mais notórios os sinais de sonolência diurna, cansaço, dificuldade de concentração e, por vezes problemas na aprendizagem. No adolescente para além da sonolência diurna, ganham evidência sinais de diminuição da capacidade de atenção e concentração, baixa do rendimento escolar, problemas de autoestima.

Mas de facto, na maioria das insónias comportamentais em crianças em idade pré-escolar, o mais frequente é não apresentarem quaisquer sinais de privação de sono, nem qualquer compromisso do desenvolvimento, sendo evidentes sim os sinais de privação de sono nos pais.

E qual é o impacto na vida familiar?

Dependerá sempre um pouco do tipo de perturbação de sono e de quais as estratégias que as famílias têm para lidar com o problema. Quando o problema de sono das crianças se associa a privação de sono dos pais ou cuidadores, pode haver maior probabilidade de conflitos no casal, tendência a humor depressivo por um ou ambos os pais e alteração do rendimento laboral.

Que hábitos de sono devem ser adotados com os bebés?

O bebé no primeiro ano de vida aprende essencialmente através da repetição. A repetição regular dos horários, principalmente dos horários das refeições e sestas, transmitem segurança ao bebé dando-lhe alguma previsibilidade dos acontecimentos no dia-a-dia. Esta previsibilidade e segurança são fundamentais para uma boa noite de sono. A partir dos 4-6 meses, período em que se adquire aquilo a que chamamos um ritmo circadiano, em que as mesmas atividades se repetem com uma periodicidade de 24h, os horários são mais fáceis de regularizar e as rotinas tornam-se um aliado na gestão do dia-a-dia do bebé. Na hora de ir dormir deve repetir-se a mesma sequência de eventos, devendo privilegiar-se um momento de afetividade entre os pais e o bebé após o qual o bebé deverá ser colocado no berço ainda acordado e calmamente fazer a transição para o sono, idealmente sem a presença dos pais.

De que forma conseguem alterar hábitos em crianças com quatro, cinco anos?

As crianças aprendem pela repetição e é através da repetição que se criam hábitos. Para se criarem hábitos de sono saudáveis, os mesmos acontecimentos devem ser repetidos diária e consistentemente. Com 4 ou 5 anos devemos privilegiar a comunicação, explicando exatamente o que vai acontecer, de modo tranquilo e seguro. Devemos premiar quando os objetivos são alcançados, por exemplo dormir a noite toda na própria cama, e não devemos castigar quando corre menos bem e sim reforçar a confiança.

Usam algumas técnicas: música, ruído branco?

Alguns pais usam o ruído branco como técnica para acalmar bebés pequenos, mas em crianças mais velhas têm pouco benefício.

Como reagem as crianças a estas alterações?

Depende sempre de como as alterações lhes são transmitidas. Mas se os pais demonstrarem uma atitude positiva e segura, mesmo que inicialmente possam não gostar das mudanças, acabam por se adaptar ao novo hábito com resultados muito benéficos para todos.

É um processo demorado?

Depende de vários fatores. Mas se a mensagem for passada com consistência e repetida da mesma forma diariamente, notam-se melhorias em poucos dias.

Como reagem os pais a estas alterações de hábitos?

Para algumas famílias existe uma clara dificuldade em causar frustração aos seus filhos e isso pode dificultar o processo de alteração do hábito. Mas quando os resultados começam a surgir, e poderei dizer que a maioria dos pais nota alguma diferença cerca de 3 dias após o início do processo, a motivação aumenta e é um grande reforço positivo para manter a mudança.

Qual é a taxa de êxito na adoção de bons hábitos de sono?

Não tenho presente a taxa de sucesso dos métodos de treino comportamental na área do sono, porque como disse estamos a falar de comportamentos, de famílias com perspetivas diversas da parentalidade e de crianças, todas elas, com as suas particularidades. De um modo global, quando aplicadas consistentemente as medidas de higiene de sono, na maioria dos casos trazem de volta as noite bem dormidas.