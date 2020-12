Alergias e paralisias faciais: Vacina da Pfizer é perigosa?

Os testes finais à vacina da farmacêutica Pfizer para a Covid-19 ficaram marcados por episódios de paralisia facial em quatro participantes. O ínicio da vacinação no Reino Unido, na terça-feira, já contou com reações adversas em duas pessoas que foram das primeiras a tomar a vacina para o novo coronavírus. Mas será esta assim tão perigosa? Não. Pelo menos não mais do que a realidade.

A Paralisia de Bell, que afeta o nervo facial e que impede o movimento de um dos lados da face, foi verificada em quatro participantes da fase III de testes à vacina da Pfizer, onde estiveram presentes quase 43 mil pessoas.Destes participantes, apenas metade - 21.720 - receberam a dose da vacina, com os restantes a receberem um placebo.

Reguladores de saúde britânicos e norte-americanos afastaram prontamente uma ligação entre a vacina da Pfizer e a Paralisia de Bell como possível consequência, alegando que a taxa de incidência da síndrome entre vacinados não é diferente das taxas de incidência na população geral. Mas será assim?

Sim, é. A percentagem da doença entre os voluntários que receberam a vacina foi de 0,02% - igual à incidência anual da paralisia que é de 20 pessoas entre 100 mil. Entre os 21.728 voluntários que receberam o placebo não foi registado qualquer caso de Paralisia de Bell, que nos casos mais graves a recuperação pode demorar meses.

Em contrapartida, os resultados da Pfizer apontam para uma eficácia de 95% entre os que tomaram a vacina para a Covid-19, com apenas oito pessoas entre mais de 21 mil a desenvolverem sintomas da Covid-19 e apenas uma destas a desenvolver formas graves da doença.

Ao todo, mais de oito mil pessoas desenvolveram algum tipo de efeito secundário, sendo estes mais comuns entre os jovens que receberam a vacina da Pfizer. O efeito adverso grave mais comum foi a linfadenopatia, um inchaço dos nódulos linfáticos que geralmente tem origem em infeções: 64 participantes que receberam a vacina mostraram tê-lo (0,3%), enquanto seis pessoas que receberam o placebo mostraram sintomas desta patologia (0,02%).

Esta vacina da Pfizer deve ser a primeira a chegar à União Europeia, no começo do ano de 2021, após uma reunião com a Agência Europeia do Medicamento no próximo dia 29 de dezembro que deverá culminar com uma "luz verde" ao uso da vacina em todos os países europeus, incluindo Portugal. Esta sexta-feira, António Costa apontou o dia 5 de janeiro como "provavelmente" o primeiro dia de vacinação ao novo coronavírus no país.

Durante o anúncio do Plano Nacional de Vacinação à Covid-19, na passada semana, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, indicou que Portugal tinha fechado acordo para a compra de 4,5 milhões de doses desta vacina desenvolvida pela Pfizer, em conjunto com a alemã BioNTech.

A Moderna, a outra vacina que deverá chegar primeiro a Portugal, tem um acordo com o país para a distribuição de 1,8 milhões de doses de vacinas. O estudo sobre a sua fase III de ensaios clínicos está ainda por publicar numa revista científica, mas a Agência Europeia do Medicamento, que deverá dar luz verde à vacina no dia 12 de janeiro, já descreveu os seus resultados que apontam uma eficácia de 94,5% como "muito robustos".

No total, são 4 milhões as doses de vacinas que deverão chegar a Portugal até fevereiro, suficientes para inocular 2 milhões de portugueses.

Alergias são motivo para alarme ao tomar vacina?

Além dos quatro casos de Paralisia de Bell, o início de vacinação no Reino Unido foi marcado por reações adversas graves em dois profissionais de saúde que receberam a vacina, com autoridades de saúde britânicas a lançarem o alerta de que pessoas com um historial de reações alérgicas graves devem esperar para tomarem a vacina da Pfizer/BioNTech.

Mas será esta reação assim tão comum? Nem por isso. Até ao momento já foram vacinadas "dezenas de milhares de pessoas", avançou esta sexta-feira o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, entre os grupos de risco que integram aqueles com mais de 80 anos, profissionais de saúde e de lares de idosos.

Isso faz com que a probabilidade de uma reação alérgica grave acontecer seja menor que 0,02% - estima-se que entre 0,05% a 2% da população mundial tenha experienciado anafilaxia em determinado momento da vida.

Os dois casos foram detetados em profissionais de saúde já com histórico clínico de alergias graves, tendo sofrido "choques anafiláticos" pouco depois de serem vacinados. Ambos já recuperaram, mas a reação adversa levou o serviço nacional de saúde britânico (NHS) a avisar centros de vacinação para que estejam preparados para uma reação adversa que se possa vir a encontrar.

De acordo com o NHS, citado pela Associated Press, todos os hospitais do país foram informados relativamente a esta preocupação e devem avisar os pacientes para estes possíveis riscos. Os reguladores britânicos da saúde e medicamento pedem também que os centros onde as vacinas estão a ser administradas tenham instalações adequadas para atender aos afetados em caso de algum tipo de reação.

A vacinação começou na terça-feira em cinquenta grandes hospitais do Reino Unido, no que o Governo chamou de "Dia V" ("Dia V", de vacinação). As primeiras doses destinam-se a pessoas com mais de 80 anos e profissionais do mundo da saúde e lares de idosos.

Vacina australiana à Covid-19 deu origem a "falsos positivos" ao HIV?

Na Áustrália, a empresa de biotecnologia CSL anunciou na quinta-feira a suspensão dos testes da vacina anti-covid-19 desenvolvida com a Universidade de Queensland, após um número indeterminado de participantes na fase I dar "falsos positivos" em testes de HIV.

Estavam mesmo infetados com o vírus que provoca a SIDA? Nem por isso.

A explicação está na proteína coroada do vírus da Covid-19, que este utiliza para entrar dentro do nosso corpo, tem fragmentos semelhantes aos do HIV. A peculiaridade não influenciava os resultados e eficácia da candidata, mas foi o suficiente para terminar os testes da vacina na sua primeira fase de testes.

A australiana CSL esclareceu que, embora não tenham sido observados efeitos adversos nos testes de fase 1, iniciados em julho passado e dos quais participaram 216 pessoas, os dados científicos revelaram que os anticorpos desenvolvidos neste processo interferiram no diagnóstico de HIV, abrindo caminho para "falsos positivos".

Assim, a vacina UQ/CSL v451 vai ser atrasada em pelo menos um ano. "Foi uma decisão muito difícil de adotar, mas atualmente há uma necessidade urgente de se ter uma vacina e essa é a prioridade", disse Paul Young, um dos líderes do projeto de vacina da Universidade de Queensland.

Em resposta aos resultados, o primeiro-ministro australiano anunciou que o seu governo autorizou um aumento de 33,8 milhões para 53,8 milhões de doses da vacina desenvolvida em conjunto pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford e de 40 para 51 milhões de doses da vacina norte-americana da Novavax.