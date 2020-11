UE vai pagar mais de 10 mil milhões pelas vacinas da Pfizer e CureVac

A União Europeia deverá pagar mais de 10 mil milhões de euros para assegurar milhões de doses de duas das vacinas que já contratou: a da Pfizer e BioNTech e a da Curevac.

À Reuters, um oficial europeu envolvido no processo avançou que a Comissão Europeia aceitou pagar um preço de 15,50€ por cada dose da vacina desenvolvida para a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer, que se traduzem em 3,1 mil milhões de euros por 200 milhões de doses, que podem chegar aos 4,65 mil milhões de euros se a UE accionar uma cláusula opcional que garanta 100 milhões de doses adicionais.

O preço de cada vacina era até então desconhecido e confirma assim que a União Europeia, em que está inserido Portugal, está a pagar menos por dose de vacina que os Estados Unidos.

Os EUA contrataram 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer a 19,5 dólares por dose, sendo que o preço mais baixo da União Europeia está relacionado com o volume contratado ser superior e com o financiamento que Bruxelas concedeu ao consórcio.

Este acordo com a Pfizer é apenas um de cinco contratos que a Comissão Europeia já assinou com farmacêuticas que estão a desenvolver a vacina, com acordos também estabelecidos com AstraZeneca (300 milhões de doses), a Sanofi-GSK (300 milhões), Johnson & Johnson (200 milhões) e BioNTech e Pfizer (300 milhões) e CureVac (405 milhões).

Por esta última vacina alemã, segundo a Reuters, a União Europeia aceitou pagar 10 euros por cada dose, num valor total de mais de 4 mil milhões de euros previstos para uma entrega inicial de 225 milhões de doses, ao qual acresce uma opção para comprar mais 180 milhões.

Este é um desconto face ao que a farmacêutica CureVac estabelecia como preço - 12 por dose -, que prevê começar a distribuir a vacina até ao final de março de 2021.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que Portugal está preparado para comprar cerca de 16 milhões de doses das três vacinas da Covid-19 que já provaram ser eficazes e seguras, referindo-se às vacinas da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna.

No início da semana, a ministra da Saúde previu que Portugal poderá começar a distribuir a vacina da Covid-19 em janeiro do próximo ano e adiantou na quarta-feira que no início de dezembro serão estabelecidos os critérios para quem deverá tomar a vacina primeiro.

De acordo com o Infarmed na reunião na sua sede em Lisboa, esta quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento prevê a distribuição de 13 milhões de doses da vacina da Covid-19 para a primeira metade do ano de 2021.