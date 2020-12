Um dia depois de começarem as vacinações contra a covid-19 no Reino Unido, as autoridades de saúde britânicas lançaram um aviso à população: pessoas com um historial de reações alérgicas graves devem esperar para tomarem a vacina da Pfizer/BioNTech que inocula o sistema imunitário contra o novo coronavírus.Stephen Powis, um alto funcionário do serviço nacional britânico (NHS, na sigla original) lançou um aviso para todos aqueles que tenham um "histórico" de reações alérgicas mais graves a não irem já tomar a vacina desenvolvida pela Pfizer enquanto estão a ser analisadas duas reações adversas ocorridas no primeiro dia de vacinação. "Estamos a analisar dois relatórios de casos de reações alérgicas. Sabemos que nos extensos ensaios clínicos isto não aconteceu", informou a responsável da agência do medicamento britânica MHRA, June Raine, no parlamento britânico.Os dois casos detetados são profissionais de saúde com um histórico clínico de alergias graves, informa o jornal birtânico The Guardian. Pouco depois de serem vacinados, os dois profissionais de saúde sofreram um "choque anafilático", mas recuperaram pouco depois. O serviço nacional de saúde britânico urge assim a que os centros de vacinação estejam preparados para uma reação adversa que se possa vir a encontrar.De acordo com o NHS, citado pela Associated Press, todos os hospitais do país foram informados relativamente a esta preocupação e devem avisar os pacientes para estes possíveis riscos. Os reguladores britânicos da saúde e medicamento pedem também que os centros onde as vacinas estão a ser administradas tenham instalações adequadas para atender aos afetados em caso de algum tipo de reação.A vacinação começou na terça-feira em cinquenta grandes hospitais do Reino Unido, no que o Governo chamou de "Dia V" ("Dia V", de vacinação). As primeiras doses destinam-se a pessoas com mais de 80 anos e profissionais do mundo da saúde e lares de idosos.A primeira pessoa do Reino Unido a receber a vacina contra a covid-19 foi uma mulher de 90 anos chamada Margaret Keenan .O Reino Unido comprou quarenta milhões de doses a sete produtores diferentes.