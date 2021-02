Estudos no mundo real mostram altos níveis de eficácia da vacina da Pfizer

À medida que decorre a vacinação contra a covid-19 na população mundial, estão já a ser divulgados alguns resultados desta vacinação em massa, e que mostram ser tão ou mais promissores do que os testes feitos antes da aprovação da vacina. Em Israel, o país do mundo mais avançado na vacinação, revela que a vacina da Pfizer/BioNTech tem uma eficácia de 94% em todas as faixas etárias. Já em Inglaterra, quem já recebeu as duas doses mostrou uma eficácia de 95,5% abaixo dos 60 anos e 100% abaixo dos 30. Para a população acima dos 80 anos, a eficácia é de 87,9%.







Reuters

As conclusões do estudo israelita envolveram dados de 1,2 milhões de pessoas e mostra resultados positivos logo após a primeira dose da vacina, apesar da eficácia ser maior com a segunda dose. "Esta é a primeira prova validada por pares da eficácia de uma vacina em condições do mundo real", disse à France Press Ben Reis, um dos co-autores do estudo publicado na quarta-feira, no New England Journal of Medicine Em Inglaterra o estudo foi desenvolvido pelo Imperial College London . "Apesar de haver alguma redução da edicácia com a idade, em todas as idades registámos muito boas respostas imunológicas às duas doses da vacina", garantiu Paul Elliott, diretor da cadeira de Epidemiologia e Saúde Pública da universidade britânica responsável pelo estudo, citado pela Reuters.Este estudo teve uma abrangência menor do que o de Israel, ficou-se pelos 155.000 casos analisados. Os investigadores concluiram que 34,7% dos vacinados acima dos 80 anos geram anticorpos logo após a primeira dose da vacina. Recorde-se que a Inglaterra adiou a segunda dose para 12 semanas, apesar da Pfizer ter alertado para que esse lapso temporal possa afetar a eficácia da vacina.