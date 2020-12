Foram registados quatro casos de paralisia de Bell, ou paralisia facial periférica, entre os voluntários que receberam a vacina da Pfizer, desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech. Mas segundo os documentos da Food and Drug Administration (FDA), o regulador de saúde norte-americano, é afastada a ligação entre a administração da vacina e os sintomas.Entre os 21.720 mil participantes dos estudos foram reportados quatro casos de paralisia de Bell em voluntários que receberam a vacina e nenhum entre os voluntários que receberam o placebo. Os efeitos surgiram com intervalos de tempo distintos: o primeiro caso foi reportado ao fim de três dias, o segundo após nove dias, o terceiro ao 37.º dia e o quarto ao 48.º.Segundo a FDA, a frequência da paralisia de Bell nos voluntários foi "consistente com a taxa de base de infeção esperada na população geral", não havendo "base clara sobre a qual se possa concluir uma relação causal". O regulador norte-americano recomenda, porém, que os casos desta paralisia sejam vigiados.Esta paralisia consiste numa incapacidade temporária de mover de um dos lados da face. Segundo explica a página de Internet da CUF, com esta paralisia o lado do nervo afetado "descai" e dá origem "a um sorriso unilateral, assimétrico e com dificuldade em encerrar o olho".A paralisia de Bell, que na maior parte dos casos é temporária, ocorre quando o nervo que controla os músculos faciais fica inflamado e inchado.Em casos raros, diz ainda a CUF, esta paralisia pode afetar os nervos de ambos os lados da face.Entre os sintomas estão fraqueza ou paralisia ligeira ou total da face, pálpebra ou canto da boca descaído, dificuldade em fazer algumas expressões faciais, dificuldade em conter a saliva, perda de paladar, dor no maxilar ou dor de cabeça.Na quarta-feira, um dia depois de começarem as vacinações contra a covid-19 no Reino Unido, as autoridades de saúde britânicas avisaram que aquelas pessoas com um historial de reações alérgicas graves deveriam esperar para tomarem a vacina da Pfizer/BioNTech.Em causa estavam dois casos de reação alérgica após a toma da vacina. Pouco depois de serem vacinados, dois profissionais de saúde com um histórico clínico de alergias graves sofreram um choque anafilático, mas recuperaram pouco depois. O serviço nacional de saúde britânico pediu aos centros de vacinação que estejam preparados para uma reação adversa que se possa vir a encontrar.