As diferenças entre a vacina chinesa e as da Moderna e Pfizer

Os ensaios da vacina neste país deveriam estar concluídos esta semana, após abranger cerca de 12.000 pessoas, mas este percalço atrasou os mesmos. Os Emirados Árabes Unidos, que reúnem sete emirados, incluindo Dubai e Abu Dhabi, testaram a vacina desenvolvida pela Sinopharm, a partir do início de setembro, em 31.000 voluntários de 125 países diferentes e idades entre 18 e 60 anos.



doses da vacina experimental. Até agora, não foi reportada qualquer reação adversa séria por parte daqueles que receberam a vacina, disse a farmacêutica.



A China lançou o programa nacional de emergência em julho, que até agora inclui três vacinas candidatas para trabalhadores essenciais e outros grupos limitados, apesar de os ensaios clínicos que comprovam a sua segurança e eficácia ainda não estarem concluídos.





Um estudo sobre a vacina da Sinopharm, empresa farmacêutica chinesa, levado a cabo pelos Emirados Árabes Unidos revelou que o fármaco desenvolvido tem uma eficácia de 86%, um resultado inferior ao conseguido pela Pfizer e pela Moderna, mas mesmo assim bastante positivo. O que quer dizer esta vacina chinesa?A Sinopharma é uma farmacêutica detida pelo estado chinês que está a desenvolver duas vacinas diferentes para combater a covid-19. Um desses fármacos já está, alegadamente, concluído e passou as fases de teste necessárias para se aprovar uma vacina. No entanto continua a levantar muitas questões.Sobre a fase de teste, a mesma não decorreu na China já que este país, que foi o epicentro da pandemia no início do ano, não tem registado casos suficientes para levar a cabo a testagem. Os testes decorreram então no Peru, que suspendeu os ensaios clínicos após terem sido detetados problemas neurológicos num dos voluntários.A vacina desenvolvida pela Sinopharm, ao contrário do que acontece com as da Moderna e Pfizer, usa o sistema mais tradicional de introduzir no organismo o vírus inativo, de forma a criar uma resposta imunitária a longo prazo.Já a tecnologia que as duas outras farmacêuticas usaram é totalmente nova. São vacinas que usam informação genética, o chamado RNA. "Os medicamentos mRNA são conjuntos de instruções que dirigem as células do corpo para produzirem proteínas para prevenir ou combater doenças", explica àum porta-voz da farmacêutica americana Moderna. Tem uma grande vantagem: é facilmente adaptável, "a única coisa que muda de um potencial medicamento para outro é o código genético, é semelhante a um software", compara o responsável.O que faz com que o tempo de produção da vacina seja muito reduzido em relação às vacinas convencionais. "Demora cerca de uma semana", diz à, Susana Castro Marques, diretora médica da Pfizer. Isso facilita também a sua produção em escala, que, neste caso, "é uma necessidade, partindo do princípio que ela é aprovada, para a conseguir distribuir a centenas de milhões de pessoas", admite a especialista.No último mês a Sinopharm anunciou que cerca de um milhão de pessoas já tinham tomadoAs autoridades chinesas não revelaram quando poderão comercializar as vacinas em larga escala, mas o diretor do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão Nacional de Saúde, Zheng Zhongwei, indicou no final de outubro que o país asiático planeia fabricar 610 milhões de doses, antes do final deste ano, e mil milhões em 2021.Além da Sinopharm, a Sinovac também está a desenvolver uma vacina contra a covid-19, tal como a empresa privada filiada ao exército chinês CanSino. Isto quer dizer que o estado chinês está a subsidiar o desenvolvimento de quatro vacinas distintas.A SinoVac recebeu a aprovação em junho passado, junto com a SinoPharm e a CanSino, e foi capaz de fornecer dezenas de milhares de doses da CoronaVac para o governo municipal de Pequim, disse Yin.

O Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, afiliado da Sinopharm, e a Academia Chinesa de Ciências começaram a testar a sua vacina em 15 mil voluntários em julho, com o apoio dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

