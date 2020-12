FDA confirmou a eficácia e segurança da vacina da Pfizer

A análise levada a cabo pela agência norte-americana de regulação de medicamentos, a Food and Drug Administration (FDA), à vacina produzida pela Pfizer/BioNTech contra a covid-19 confirmou a sua eficácia e segurança, avança o jornal The New York Times. A vacina pode assim ficar disponível nos próximos dias, depois de a FDA voltar a reunir, para aprovar a vacina.De acordo com o memorando citado pelo jornal, a FDA concluiu que a vacina da Pfizer que começou a ser administrada esta terça-feira no Reino Unido oferece "uma forte proteção" contra o novo coronavírus cerca de 10 dias após a toma da primeira dose da vacina e funcionou em diversas pessoas independentemente da idade, peso e raça. O documento revela ainda alguns sintomas secundários como dores de corpo ou febre. Os estudos já tinham verificado estes efeitos secundários, mas os mesmos passaram com a toma de um medicamento não sujeito a receita médica, como um ipobrufeno.Estes documentos serão analisados por um painel de conselheiros da FDA na próxima quinta-feira para depois decidirem se recomendam ou não a autorização da vacina nos EUA.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.