Covid-19: Hospital das Forças Armadas internou 419 doentes desde março

O Hospital das Forças Armadas (HFAR) tratou 419 doentes de covid-19 transferidos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), desde o início da crise pandémica, em março, informou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

Atualmente, estão a ser tratados 66 doentes, 44 no polo do Porto e 22 no polo de Lisboa, segundo um comunicado do EMGFA.

Desde março, há meses, o povo do Porto do HFAR recebeu 249 doentes originários dos hospitais da Administração Regional de Saúde do Norte, enquanto o Polo de Lisboa, em apoio à Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, acolheu 170 pessoas.

As Forças Armadas, segundo o comunicado, "disponibilizaram ao SNS 50 camas de internamento no HFAR-Polo do Porto e 20 camas de internamento, além de duas camas de cuidados intensivos no polo de Lisboa".

Desde março, quando começou a pandemia de covid-19, além de missões de transporte e de produção de gel desinfetante, para o SNS, as Forças Armadas contribuíram com instalações, camas em hospitais para pessoas infetadas (com sintomas ligeiros) e ajudaram na desinfeção de lares e escolas, por exemplo.

Portugal contabiliza pelo menos 5.373 mortos associados à covid-19 em 340.287 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.