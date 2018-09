A Alemanha lançou o primeiro comboio que funciona a hidrogénio. O objectivo é evitar o uso de diesel nas linhas ferroviárias e propor uma alternativa mais ecológica e barata para as linhas não electrificadas.

Os dois comboios azuis construídos pela Alstom, grupo industrial francês que actua na área de infra-estrutura de energia e transporte, vão passar pelas linhas ferroviárias na Baixa Saxónia.

Durante a cerimónia inaugural, realizada domingo, Henri Poupart Lafarge, presidente da Alstom, citado no The Guardian, disse: "O primeiro comboio que funciona com hidrogénio no mundo entra em serviço comercial e está pronto para a produção em série". E acrescentou que "esta é uma inovação surgida de um trabalho de uma equipa franco-alemã, o que demonstra uma frutífera colaboração transfronteiriça."

A Alstom, que vai ser absorvido pela empresa industrial alemã Siemens, informou que planeia construir mais 14 comboios de emissões-zero no estado da Baixa Saxónia até 2021.

Os comboios de hidrogénio produzem electricidade por meio de uma combinação de hidrogénio e oxigénio, um processo que faz com que o vapor e água sejam as únicas emissões. O comboio tem uma autonomia de 1000 km.

Stefan Schrank, director do projecto na Alstom, disse: "Claro que comprar um comboio de hidrogénio é um pouco mais caro que um comboio a diesel. Mas a operação é mais barata".

Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Itália, Canadá e França já demonstraram interesse em adoptar este género de comboio. O governo francês anunciou que quer ter a circular um comboio a hidrogénio no território em 2022.

Primeiro barco do mundo a hidrogénio vai ancorar em Lisboa

O barco chama-se Energy Observer e vai atracar em Lisboa, na Doca da Marinha, até 30 de Setembro. É um laboratório flutuante de investigação sobre alterações climáticas movido a hidrogénio, que partiu de Saint-Malo, em França, em Junho de 2017.

Segundo o Expresso, o objectivo desta expedição, que durará seis anos, é dar a volta. O mundo e o sistema combina as energias solar, eólica e hidráulica, por isso não emite gases de estufa nem partículas finas para a atmosfera.

Citado no Expresso, Victorien Erussard, fundador deste projecto, afirmou que as energias alternativas "são complementares e devemos aprender a fazê-las trabalhar em conjunto", porque "não há uma solução única contra o aquecimento o aquecimento mas, sim, uma infinidade de possibilidades."