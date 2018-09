A Play Station original vai voltar a ser editada em Dezembro, com metade do tamanho e cerca de 20 jogos "clássicos" pré-instalados.

Quase 25 anos depois do lançamento da primeira PlayStation, a consola original da Sony vai voltar às lojas numa versão "clássica" e em miniatura. Este dispositivo chama-se PlayStation Classic e deve estar disponível a partir de 3 de Dezembro, para marcar o 24º aniversário da consola que foi inicialmente lançada no Japão em 1994 e um ano depois na Europa.



Esta versão da primeira consola PlayStation tem quase metade do tamanho da PlayStation original e vai trazer vários jogos pré-instalados que se tornaram clássicos, como Final Fantasy VII, Tekken 3 ou R4 Ridge Racer Type 4.



Esta decisão surge dois anos depois da Nintendo ter re-lançado a sua consola original num formato clássico com vários jogos: a NES Classic. Esta consola teve tanta procura que rapidamente esgotou e obrigou a novas edições. Também a PlayStation Classic terá edições limitadas.



Segundo a Sony, esta consola "é perfeita para os fãs nostálgicos da PlayStation que desfrutaram da experiência de jogo na PlayStation original, bem como para os jogadores para quem a PlayStation é novidade e pretendem experimentar jogos clássicos PlayStation da década de 90".



Em Portugal, o preço da PlayStation Classic será de 99,99 euros e inclui dois comandos, com fio, para ligar à consola e uma entrada HDMI e também acaba com a necessidade do cartão de memória físico da primeira edição.