Uma startup alemã com apenas dois anos de idade parece que vai lançar o primeiro carro solar 100% eléctrico. Em 2019, a Sono Motors planeia ter lançado no mercado o Sion, carro eléctrico que já tem quase 7 mil encomendas.

O modelo encontra-se na fase final de testes no que toca ao sistema de carregamento das respectivas baterias. Tem 330 células fotovoltaicas espalhadas pela carroçaria. A Sono Motors promete que este carro terá a capacidade de gerar energia suficiente para percorrer mais de 30 km, mas está muito dependente das condições da luz e do número de horas que esteja estacionado.

Em condições reais de utilização, o Sion, que poderá ter a bateria recarregada numa tomada normal, consegue andar à volta de 250 km. Outra vantagem é o preço acessível: cerca de 16 mil euros sem bateria, e 20.000 euros com bateria incluída. É um preço baixo, por comparação com o Citroën C-Zero (30.000 euros), Renault Zoe (32 mil euros) e o Volkswagen e-Up! que custa 28 mil euros.

A Toyota já se havia atrevido a fazer algo deste género, colocando no tejadilho do Prius um painel solar, mas que apenas se destinava a alimentar os sistemas auxiliares a bordo. Porém, Laurin Hahn, director da Sono Motors, em declarações à Automotive News, disse que este carro terá as comodidades que se exige num carro moderno: "Temos bancos aquecidos, ar condicionado e um sistema de info-entretenimento a que posso ligar o meu smartphone. Portanto, estamos a falar de um veículo simples mas completo".

Os jovens que criaram a startup Sono Motors produziram a aplicação goSono. Através desta é possível controlar o estado da bateria e programar a recarga. Para além disto, o Sion tem um sistema bidireccional de energia que pode abastecer ou fornecê-la e, através da app, o condutor pode ceder ou vender energia a quem dela necessite.

Outra inovação introduzida por esta marca é o desenvolvimento de manuais, workshops e tutoriais para cada condutor poder tratar do seu veículo. No entanto, para quem não tenha interesse na mecânica, a Sono Motors está a criar condições para que as oficinas se especializem na manutenção dos seus veículos.

O veículo ainda não concluiu a fase de testes, contudo já é um sucesso. A startup alemã já recebeu 7 mil encomendas. As pessoas que querem ser das primeiras a conduzir este modelo tiveram de pagar quantias a partir dos 500 euros, um valor que é reembolsável a qualquer momento.