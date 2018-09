Quatro jovens portugueses conquistaram esta tarde, na 30.ª edição do Concurso para Jovens Cientistas da EU (EUCYS), três prémios com projectos nas áreas da Matemática e Ambiente. Um participante ficou em segundo lugar na competição, cuja cerimónia decorreu esta tarde em Dublin, na Irlanda.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, Francisco Miguel Araújo, de 17 anos, foi o jovem que alcançou o segundo lugar do concurso com um trabalho no domínio da Matemática sobre "Teoremas de comutatividade para grupos e semigrupos", feito que o levará a assistir à cerimónia dos Prémios Nobel 2018 e a receber um prémio monetário de 5.000€.

Também o grupo composto João Maria Pinto Leite, Mário Ribeiro e Catarina Brandão, com 18 anos, ganharam o Prémio CarGill com um projecto na área do Ambiente.

No primeiro lugar da competição ficaram os irmãos Adrian Fleck e Anna Amelie Fleck da Alemanha com o trabalho sobre um novo tipo de protecção corporal; Nicolas Fedrigo do Canadá com um projecto que pretende eliminar as complicações recorrentes das operações de fusão espinhal; e Brendon Matusch, também do Canadá, que conseguiu criar um software para um carro automático conseguir conduzir de uma forma segura e sem recorrer a dados humanos.

Ao todo, o EUCYS contou com a participação de 135 estudantes com idades entre os 14 e 20 anos, provenientes de 38 países. Foram apresentados 88 projectos de diversas áreas científicas que competiram para o prémio partilhado de 57 mil euros e outros, como visitas de estudo a centros científicos espalhados por todo o mundo para contactarem com cientistas conhecidos.

Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação quis felicitar "os vencedores pela qualidade dos projectos que apresentaram. Fico muito animado de ver tanto talento nestes jovens cientistas e inovadores. São sem dúvida o futuro da Europa. Com estas inovações e descobertas seremos capazes de enfrentar melhor os grandes desafios e garantir a prosperidade e bem-estar aos cidadãos europeus".

O concurso foi criado em 1989 pela Comissão Europeia para encorajar o pensamento científico e permitir o contacto entre cientistas e estudantes.