A estratégia que evita que o VIH se torne resistente à medicação

Mutações, resistência ou carga viral. No último ano, a covid-19 trouxe ao vocabulário quotidiano termos até agora familiares dos profissionais de saúde e de pessoas com VIH. Desde que apareceu o vírus da imunodeficiência humana, a terminologia foi fundamental para conseguir que uma doença mortal se tornasse numa doença crónica e para alcançar um tratamento com um só comprimido.

Tal como as vacinas contra o novo coronavírus requerem duas doses para alcançar a imunidade, o êxito terapêutico entre as pessoas com VIH obriga a uma responsabilidade na toma da medicação, capaz de controlar o vírus e torná-lo indetetável e intransmissível.

Considerado durante muitos anos uma infeção mortal, o VIH cumpre agora os critérios de uma doença crónica: não há cura, mas tratamentos eficazes podem travar o seu avanço. Por ser imprescindível que o paciente cumpra o tratamento sem falhas, simplificá-lo foi crucial para o êxito da terapia.