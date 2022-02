Primeira mulher curada do VIH depois de ter sido transplantada

Pela primeira vez uma mulher foi curada do VIH, com células estaminais. Método inovador não pode, no entanto, ser aplicado à maioria dos doentes com o vírus.

Uma mulher norte-americana infetada com VIH foi sujeita a um tratamento com células estaminais, que parece ter resultado. Deixou o hospital 17 dias depois do tratamento, para se tornar na terceira pessoa a ser curada do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), que causa a SIDA. As outras duas pessoas curaram-se através de transplantes de medula óssea de dadores, que tinham uma mutação de bloqueio contra o vírus da SIDA. Os dois pacientes são: Timothy Ray Brown, livre do vírus durante 12 anos, morreu há dois anos com cancro e Adam Castillejo que foi curado em 2019.



Sharon Lewin, presidente da International AIDS Society, referiu: "Juntos esses três casos de cura pós-transplante de células estaminais ajudam a desvendar os vários componentes do transplante que foram essenciais para a cura".



Esta investigação está inserida num estudo da Universidade da Califórnia e da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Os detalhes foram apresentados na Conferência sobre Retrovírus e Infeções Oportunistas, em Denver (Estados Unidos). Os investigadores pretendem acompanhar 25 pessoas infetadas com o vírus da SIDA que se vão submeter a um transplante de células estaminais, retiradas do cordão umbilical. Antes do transplante todas vão ser submetidas a quimioterapia.