Capa edição 747

Os dois conheceram-se na década de 80, quando Maria tinha 16 anos, e João 18. Ele vivia em França, emigrado, com a família. Vinha para o Norte de Portugal atrás do sol. "Para mim foi uma paixão assolapada. Quando o vi, foi aquele amor mesmo tiro e queda."Depois do namoro, seguiu-se o casamento e a bomba que iria alterar a vida dos dois. "Foi durante a tropa que descobri que tinha o VIH", lembra João. Em França, drogava-se e infectou-se através das agulhas. "No nosso tempo era a mesma para todos. Não se sabia nada", relata, enquanto agarra a mão de Maria. Um dia, foi dar sangue – quem o fizesse, recebia três dias de folga da tropa. Passado uma semana, chamaram-no à enfermaria. "E na altura, em 1987, pouco se sabia sobre o VIH", diz. "Perguntaram-me se tinha ido às prostitutas, e eu disse que não. Três dias depois, chama-me o comandante e diz que tenho de ir ao hospital militar. Também não me disseram nada do que eu tinha ou deixava de ter."Quando souberam do diagnóstico, João e Maria eram pais de um bebé de quatro meses. "Engravidei porque calhou, ninguém nos tinha dito nada", recorda ela. A ordem do médico Rui Sarmento foi clara: deviam, imediatamente, fazer testes ao sangue. Nem Maria nem o filho estavam infectados.