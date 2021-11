Outra mulher conseguiu vencer o VIH 'naturalmente'

Foi documentado um segundo caso de uma pessoa infetada com vírus da imunodeficiência humana (VIH) cujo organismo se livrou do vírus de forma "natural", ou seja, sem precisar de medicação. Cientistas acreditam que o estudo destes exemplos pode ajudar a desenvolver tratamentos para outros infetados.

Os resultados do estudo sobre a paciente "Esperanza" foram apresentados esta semana na revista científica Archives of Internal Medicine. "Esperanza" é considerada uma "controladora de elite", ou seja, uma pessoa que apesar de estar infetada com o vírus, tem um sistema imunitário capaz de "controlar" o vírus sem recorrer a terapias.

O caso de "Esperanza", divulgado por cientistas do Instituto Ragon do Hospital Geral do Massachusetts (MGH), do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT) e da Universidade de Harvard, nos EUA, é o segundo conhecido de um sistema imunitário que "venceu" o VIH sem recorrer a tratamentos. Nem ela nem Loreen precisaram de tomar a medicação anti-retroviral para impedir o vírus de se multiplicar.