A APP portuguesa que evita erros e faz "o utente sair da farmácia com a terapêutica organizada"

A Terah informa os utentes sobre os fármacos que tomam e emite lembretes aos utilizadores para que não se esqueçam de tomar a medicação.

Dosagens erradas, fármacos trocados e esquecimentos são algumas das dificuldades de quem toma vários medicamentos por dia. Depois de identificar o problema, João Mota criou a Terah, uma aplicação móvel que “organiza automaticamente a terapêutica e envia lembretes aos utilizadores”, contou à SÁBADO. A partir de amanhã, quarta-feira, entra em funcionamento uma nova versão que cria um “elo direto entre as farmácias e os utentes”.



Aplicação nasceu em 2022 e tem vindo a ser atualizada Facebook Terah

Farmacêutico de profissão, João Mota observava que “os utentes tinham dificuldade em gerir todos os medicamentos e desconheciam a finalidade de alguns fármacos”. O problema era generalizado, mas com particular confusão na terceira idade “também por tomarem mais medicação”.

A Organização Mundial de Saúde estima que 50% dos doentes não tomam corretamente a medicação, levando a complicações evitáveis. “Durante décadas, a gestão da medicação assentou na memória dos doentes, em papéis e nas próprias embalagens”, reflete João Mota. Ao perceber a “gravidade” da “iliteracia”, decidiu "solucionar o problema” por acreditar que a “tecnologia tem a capacidade de auxiliar na divulgação de informação e gestão do medicamento”.

A Terah nasceu em 2022 para “minimizar as consequências do problema”. Desde a primeira fase, “sabíamos que tínhamos de envolver os profissionais de saúde”. Uma nova versão é lançada na quarta-feira e procura “envolver as farmácias”.

A ideia é que o utente “saia da farmácia já com a posologia organizada”. Na aplicação, passa a estar disponível “informação sobre cada medicamento e instruções de utilização registadas pelo médico ou farmacêutico”. De acordo com a configuração escolhida, o utilizador pode receber lembretes quando estiver na hora de tomar os fármacos. O objetivo é tornar o acompanhamento personalizado para cada pessoa.

Quando o medicamento está a acabar, "a farmácia recebe um alerta três a cinco dias antes", de modo a que o pedido de reposição possa ser feito à distância. Outra das funcionalidades é "cruzar informação permitindo detetar situações conflituantes entre fármacos". Tem, por isso, uma ação preventiva. Nesta fase do projeto, a Terah já chegou a “mais de 150 farmácias” por todo o país e João Mota deseja “continuar a expandi-la".

Como utilizar a Terah?

O utente informa a Farmácia que quer passar a usufruir do serviço e faz a adesão;

Realiza as suas compras normalmente na Farmácia;

Todas as informações sobre os medicamentos adquiridos são automaticamente enviadas para a aplicação Terah;

A terapêutica fica organizada e acessível na aplicação e com as instruções da toma deixadas pelo médico ou farmacêutico;

Os lembretes são configurados de acordo com a prescrição médica;

Quando a medicação estiver a terminar, a farmácia é notificada e a reposição pode ser pedida à distância.

João Mota destaca a simplicidade da aplicação, de modo a conferir o maior nível de acessibilidade possível. “Sabemos que há uma faixa etária com menor literacia digital” - que coincide com o grupo que mais medicação toma – “por isso tentámos reduzir o número de passos necessários para usar a aplicação”.

Desde 2022, o criador vê uma “clara evolução na proposta de valor e nas funcionalidades. Prova disso é o feedback que a aplicação tem recebido”. Chegam relatos de pessoas que “viram a medicação revista por uma situação que identificámos”. Para o futuro, pretende “continuar os desenvolvimentos”.

Com Isabel Dantas