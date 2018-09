A cultura de que para se ser saudável são necessários 10 mil passos cresceu rapidamente e entranhou-se no nosso dia-a-dia. Milhões de pessoas no mundo contam todos os passos que dão na esperança de caminharem para uma vida sem doenças ou problemas físicos. Mas será este valor realista? Ou assente em estudos pouco credíveis?

O número surgiu nos anos 60, como parte de uma campanha publicitária da empresa japonesa Yamasa, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Tóquio, de 1964, para encorajar estilos de vida mais saudáveis. Tratava-se do primeiro aparelho medidor de passos, o manpo-kei ou "medidor dos 10 mil passos".

O problema é que nunca houve grandes provas por detrás deste valor. "A empresa apenas sentiu que fosse um número que indicava um estilo de vida activo e que, por isso, deveria ser saudável", aponta ao Guardian David Bassett, chefe de estudos de desporto e cinesiologia da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos da América.

Anos depois, um estudo por parte da Universidade de Kyushu, no Japão, concluiu que, em média, cada japonês andava entre 3500 a 5000 passos por dia e que, se estas pessoas aumentassem a sua contagem diária para 10 mil, poderiam baixar o risco de doenças cardíacas.

No entanto, os números não dizem muito mais: a maioria dos estudos científicos que se debruçam sobre a quantidade de passos tomados diariamente apenas comparam quem fez 10 mil passos com quem fez um menor número. E claro, quem faz este número terá significativamente melhores resultados de calorias queimadas, pressão arterial e níveis de glucose do que alguém que faça três mil ou cinco mil passos.

O número tem sido promovido como referência pelas mais altas instituições do sector, como a Organização Mundial de Saúde, mas a maneira como os estudos têm sido construídos peca pela objectividade. "O estudo pode descobrir que, com 10 mil passos, perdemos mais peso do que com cinco mil mas isso acontece porque o estudo apenas testou duas distâncias. Não investigou os resultados de oito mil passos, por exemplo, ou de 12 mil", explica ao jornal britânico Catrine Tudor-Locke, da Universidade de Massachusetts Amherst.

A agravante é a de que este número não é realista para muitas pessoas: doentes crónicos, pessoas com diabetes do tipo 2 ou idosos que estão habituados a uma vida sedentária sofrerão consequências se adoptarem este regime. Para outros, o número "10 mil" pode parecer intimidador e desviar quaisquer tentativas de aumentar a actividade física diária.

Além de que este valor não equaciona a intensidade do exercício. "Quando um exercício é mais duro, o coração bate mais rápido e mais sangue percorre o corpo", refere Tudor-Locke. Por isso, uma actividade física mais dura pode ser bastante mais importante que a quantidade exacta de passos tomados.

O objectivo principal por detrás desta medida seria colocar as pessoas a realizar exercício mas a criação desta referência está a torna-la numa obsessão que é, por vezes, difícil de alcançar. Qual é então o número mágico de passos a partir do qual passamos a ser saudáveis?

De acordo com o Guardian, algumas investigações acerca da natureza protectora do exercício contra doenças crónicas, cardíacas, AVC’s e várias formas de cancro, sugere que o limite mínimo a almejar esteja entre os seis e os oito mil passos, com um número exacto por volta dos 7500. Mas números concretos ainda não existem.

Cientistas começam agora a privilegiar a cadência nos estudos, em detrimento dos passos percorridos. Em Junho, Tudor-Locke publicou algumas das suas novas investigações, que sugerem um mínimo de 100 passos por minuto para que o exercício seja benéfico ao corpo. "Mas este é apenas o início: olhar para como pessoas saudáveis o são, não apenas pelos passos que andam, mas pela maneira como os percorrem", conclui a investigadora.