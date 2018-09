Caçadores japoneses mataram 50 baleias-anãs numa zona protegida na Antárctida, denuncia a WWF, organização não-governamental de conservação. A denúncia foi feita no dia de abertura da reunião anual da Comissão Baleeira Internacional (CBI), no Brasil.

Os dados da WWF mostram que três navios japoneses mataram dezenas de baleias-anãs no Mar de Ross, uma área marinha protegida, em Janeiro e Fevereiro de 2018. Nas áreas marinhas protegidas não é permitido qualquer tipo de pesca por forma a proteger-se a vida marinha.

Por causa desta reunião do CBI, o Japão sugere que se reinicie a caça comercial de baleias, apesar de este tipo de caça ter sido proibido em 1986. Mesmo assim, foram concedidas isenções a alguns países, como a Noruega e a Islândia. Já o Japão permite que se cacem baleias para "fins científicos". Em 2018, foram mortas 333 baleias-anãs, incluindo 122 fêmeas grávidas.

Em 2014, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que o Japão tinha de acabar com todo o tipo de caça para "fins científicos". No entanto, o Japão emitiu a si próprio uma nova licença para matar centenas de baleias-anãs na Antárctida todos anos, até 2027.

"Milhares de outras espécies são protegidas nesta área do Mar de Ross, por isso é ridículo e absurdo que as baleias-anãs não sejam protegidas", afirma Rod Downie, líder do programa polar da WWF, citado no The Guardian, que acrescentou: "Temos de trabalhar em conjunto e agir imediatamente para impedir lacunas das quais o Japão está a aproveitar-se. Só assim poderemos proteger este santuário no oceano para as próximas gerações."

O Japão quer que volte a ser permitida a caça de baleias cujas populações não estão em risco e criar um comité de "uso sustentável". Tentativas anteriores de enfraquecer a proibição de caça falharam e é improvável que o Japão consiga mudar as leis.



"Se o Japão conseguir levar a melhor, seria uma grande vitória para os caçadores de baleias, mas um desastre absoluto para o mundo", considera Clare Perry, membro da Agência de Investigação Ambiental do Reino Unido. "O Japão, a Islândia e a Noruega mataram em conjunto 38.539 baleias desde 1986. A caça excessiva fez com que muitas espécies ainda não tenham recuperado", diz Clare Perry ao jornal britânico.