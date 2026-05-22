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22 de maio de 2026 às 12:33

Vídeo mostra padrasto de menores abandonados a sair do posto da GNR de Fátima

Marc vai esta sexta-feira ser presente a juiz em Setúbal.

O que foram abandonadas na última terça-feira em Alcacer do Sal saiu esta manhã da GNR de Fátima - onde de 3 e 5 anos - para ser presente a um juiz em Setúbal. 

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