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10 de julho de 2026 às 20:03

Carlos III inaugura centro de Humanidades da Universidade de Oxford

O rei Carlos III inaugurou oficialmente, nesta sexta-feira, o novo centro de Humanidades da Universidade de Oxford, no Reino Unido, numa cerimónia que reuniu responsáveis académicos, estudantes e convidados.

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