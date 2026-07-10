Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de julho de 2026 às 21:00

Como preparar o carro para as férias de verão?

Antes de partir para as tão desejadas férias de verão, há que preparar o carro para a viagem. Confira estas dicas para tentar evitar contratempos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30