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31 de julho de 2026 às 17:30

"Uma violação da integridade territorial": Pedro Sánchez condena entrada massiva de migrantes em Ceuta

Dezenas de milhares de migrantes entraram em Ceuta sem passar pelo controlo fronteiriço.

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Primeiro-ministro espanhol condena "violação da integridade territorial" de Ceuta com entrada massiva de migrantes O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, classificou, esta sexta-feira, a em Ceuta como uma "violação da integridade territorial" de Espanha. Prometeu reforçar a segurança na cidade autónoma e responsabilizou as redes de tráfico humano pela crise migratória.

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