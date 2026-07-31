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31 de julho de 2026 às 14:30

Imagens de drone mostram nível de destruição dentro do centro comercial que colapsou após sismo no Japão

Novas imagens reveladas esta quinta-feira mostram a destruição dentro do centro comercial que colapsou em Kumamoto, no sul do Japão, após o sismo de magnitude 7.1 registado na terça-feira. Segundo as autoridades, sete pessoas morreram e 11 foram resgatadas, mas não há informação oficial de quantas permanecem desaparecidas.

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